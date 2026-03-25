Pedro Jiménez 25 MAR 2026 - 01:16h.

Todo ha ocurrido instantes después de que 'Playa Victoria recibiera una penalización: "Es fundamental cumplir las normas en 'Supervivientes'"

‘El Desafío de Hefesto’ deja a la primera salvada de la semana, que acaba entre lágrimas: el inesperado gesto de María Lamela al anunciar el nombre

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Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado este martes durante la gala presentada por Ion Araramendi a 'El Desafío de Hefesto', un juego de recompensa donde los supervivientes se la jugaban por algo que no habían tenido oportunidad de disfrutar desde el comienzo de su aventura: una comida en común y grupal para todos los miembros de la playa.

Cada playa ha tenido que recoger cada una de las antorchas mediante un recorrido, con una torre en donde uno de ellos se ha subido y el resto ha tenido que ir desplazándola a través de un camino marcado. Una vez conseguidas todas las antorchas, cada miembro del equipo ha tenido que ir colocándola en su respectiva estructura del mar, para finalmente dejarnos una espectacular imagen a modo de cadena humana con los concursantes, en línea, sujetando todas las antorchas sobre el mar.

Tras acabar el juego de recompensa, ha llegado el momento de la resolución por parte de María Lamela: "Los dos lo habéis hecho con muy buen tiempo". Y no es para menos: la diferencia entre ambos equipos ha sido... ¡de menos de 30 segundos! No obstante, hay algo que ha señalado María Lamela y que ha dejado a cuadros a una de las dos playas: "Tengo que avisar que el equipo victoria (Playa Victoria) ha incumplido las normas del juegos. Hemos marcado claramente desde el principio que el juego tenía que ir de antorcha a antorcha".

'Playa Victoria' consigue ganar tras recibir una penalización

Ha sido en ese preciso momento cuando María Lamela ha señalado a Ivonne Reyes, quien ha "cogido la antorcha y la ha prendido por la que no le correspondía". Esto se ha traducido en que el equipo Victoria ha sufrido una penalización de diez segundos extras: "Es fundamental cumplir las normas en 'Supervivientes'".

No obstante, a pesar de esta penalización, 'Playa Victoria' se ha se ha hecho con la victoria -nunca mejor dicho- al conseguir un tiempo de 9 minutos y 32 segundos, mientras que 'Playa Derrota' lo ha hecho con un tiempo de 9 minutos y 50 segundos. Los concursantes de 'Playa Victoria' se han alegrado muchísimo y han disfrutado de unos deliciosos huevos con patatas.