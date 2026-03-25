La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' ha explicado la importancia que tiene Gerard Arias en el concurso de su amiga

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El casting de ‘Supervivientes 2026’ sigue generando debate en torno a una de sus concursantes más comentadas: Almudena Porras. Su paso por el reality ha estado marcado por los altibajos emocionales, las críticas de sus compañeros que cuestionan tanto su actitud como su integración en la convivencia extrema del programa.

En los últimos días, Almudena ha protagonizado varias discusiones relacionadas con su adaptación a las duras condiciones del concurso. Algunos concursantes, como Toni Elías, la han señalado por sus dificultades para dormir, su relación con la comida o ciertas manías que han sido interpretadas como signos de debilidad. Estas críticas han derivado en calificativos como “princesita”, una etiqueta que ha calado dentro y fuera de la isla y que ha avivado el debate sobre si la concursante está siendo una buena superviviente o no.

Sandra Barrios explica qué le ocurre a Almudena y reflexiona sobre su vínculo con Gerard Arias

En este contexto, su amiga y defensora Sandra Barrios ha salido públicamente en su apoyo a través de una entrevista que ha concedido en exclusiva para esta web en la que reivindica el potencial de la concursante. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 9’ insiste en que Almudena “tiene que dar todavía muchísimo” y recalca que su participación en el programa es un sueño personal, por lo que considera fundamental que continúe en la aventura. Según su versión, el aparente bajón anímico que atraviesa es temporal y confía en una pronta remontada.

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Uno de los aspectos más comentados de la experiencia de Almudena es su vínculo con Gerard, a quien conoció previamente en ‘La isla de las tentaciones’. La andaluza explicó que este lazo ha sido clave para su estabilidad emocional dentro del concurso, ya que entró con él como el único apoyo cercano. La falta de conexión con el resto del grupo ha provocado que se refugie en esta relación, algo que, según su amiga, resulta “normal” en un entorno tan hostil.

Asimismo, Barrios ha defendido que las críticas hacia Almudena no tienen en cuenta las condiciones reales del programa. “Está bajo la lluvia, en la arena, sin comer, igual que todos”, señala, rechazando la idea de que goce de privilegios. También apuntó que el choque puede deberse a expectativas previas, ya que en su anterior experiencia televisiva se generó un ambiente de mayor unión entre participantes.

De cara a su evolución en el concurso, la defensora consideró que un cambio de dinámica, como el irse con el equipo actual de Playa Derrota podría beneficiar a Almudena, especialmente si coincidiera con perfiles como Claudia, a quien atribuye la capacidad de darle el impulso anímico necesario. Mientras tanto, la concursante sigue en el punto de mira, con una audiencia dividida entre quienes piden su continuidad y quienes consideran que su paso por el reality está llegando a su límite.