Suso Álvarez, Kiko Jiménez, Jessica Bueno y Carlos Alba han opinado sobre la "precipitada" decisión que ha tomado Alejandra al abandonar el concurso

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La última semana de ‘Supervivientes 2026’ ha estado marcada por uno de los momentos más delicados de la edición: el abandono de Alejandra de la Croix. Una salida que no solo ha sacudido la convivencia en Honduras, sino que también ha generado un intenso debate entre colaboradores y seguidores del formato.

La concursante, conocida por su participación en ficción televisiva, decía basta tras varios días de desgaste físico y emocional. Su decisión no fue inmediata. De hecho, activó el protocolo de abandono días antes y permaneció aislada, reflexionando sobre su continuidad. Finalmente, confirmaba su marcha en directo, visiblemente afectada y reconociendo que la experiencia le había superado a nivel mental y físico.

Su abandono se produce en un contexto especialmente complicado para, ya que en apenas dos semanas ha acumulado dos bajas y situaciones que han puesto al límite a los concursantes. Nunca antes se habían activado dos protocolos de abandono de forma simultánea en una misma gala, lo que evidencia la dureza de esta edición. La propia Alejandra se enfrentaba a condiciones extremas, aislamiento y una creciente ansiedad que terminó por precipitar su decisión final.

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¿Qué opinan los colaboradores del abandono de Alejandra de la Croix?

En plató, su abandono no ha dejado indiferente a nadie. Los colaboradores habituales del formato han analizado su paso por el concurso y su decisión de marcharse, dejando opiniones que, como es habitual, no han estado exentas de matices.

Suso Álvarez reconocía que seguía de cerca la trayectoria de la concursante antes de entrar al reality, lo que hacía aún más impactante para él este desenlace porque se ha quedado con ganas de conocer su faceta como superviviente.

Por su parte, Jessica Bueno ponía el foco en el potencial que tenía Alejandra dentro del formato y en cómo el público la apoyaba semana tras semana en redes sociales.

Más crítico se mostraba Carlos Alba, quien cuestionaba la rapidez con la que tomó la decisión, apuntando a que este tipo de experiencias requieren superar momentos de bajón antes de tomar una determinación definitiva.

En una línea aún más contundente, Kiko Jiménez abría el debate sobre si este tipo de abandonos deberían tener consecuencias más severas dentro del formato, poniendo sobre la mesa el compromiso que adquieren los concursantes al participar: “Debería de haber una penalización muy seria”.

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