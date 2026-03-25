Marisa Jara perdió los papeles al enterarse de que continuaba en Playa Destino y tuvo una reacción contra el equipo del programa

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La última gala de 'Supervivientes 2026' dejó una de las imágenes más impactantes de la edición con el estallido de Marisa Jara, un momento límite que ha puesto en el centro del debate su concurso.

Todo se desencadenaba tras su expulsión. La concursante, lejos de regresar a España, era trasladada a Playa Destino, una mecánica habitual del programa que la modelo no quería que se hiciese realidad. Ese giro fue el detonante de una reacción completamente desbordada. Nada más conocer que debía continuar en Honduras, Marisa se negaba inicialmente a bajar de la barca y comenzaba a mostrar signos evidentes de ansiedad.

Las imágenes inéditas emitidas posteriormente mostraban la dimensión real de lo ocurrido. Visiblemente superada, la modelo repetía que no podía respirar y pedía hablar con la dirección del programa. La situación fue escalando hasta que terminó estallando contra el equipo, profiriendo insultos e incluso encararse con las cámaras en un momento de máxima tensión.

Según se ha sabido después, todo respondía a un fuerte ataque de ansiedad. La propia Marisa explicaba que llegó a sentirse completamente bloqueada, sin poder respirar ni controlar la situación, hasta que fue atendida por el equipo médico y calmada por sus compañeros. Un episodio que refleja el desgaste extremo que ya arrastraba desde días atrás.

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La reflexión de los colaboradores tras ver las imágenes

Desde el inicio, Marisa ha sido una de las concursantes más vulnerables, con dificultades para adaptarse a las condiciones extremas del reality: hambre, falta de descanso, tensión en la convivencia y un evidente desgaste psicológico. Su nominación recurrente y la presión del entorno han ido minando poco a poco su resistencia hasta desembocar en este episodio.

Sin embargo, tras ese estallido, la concursante ha logrado recomponerse parcialmente y continuar en la experiencia, apoyada por sus nuevos compañeros: Darío y Borja.

En plató, como era de esperar, la reacción de Marisa Jara ha generado un intenso debate entre los colaboradores como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia. Jessica Bueno apuntaba al grado de preparación mental necesario para enfrentarse a un formato así, mientras que Kiko Jiménez ponía el foco en los límites que, a su juicio, no deberían cruzarse dentro del concurso.

Suso Álvarez, por su parte, analizaba la escena desde una doble perspectiva, reconociendo tanto lo desmedido del momento como el contexto emocional en el que se produjo, ya que esto lo pudo reflexionar al ver la emotiva intervención de Miguel, el marido de la concursante. Una visión que contrastaba con la de Carlos Alba, más crítico con la forma de gestionar ese tipo de situaciones dentro del reality.

¡Dale al play para ver las entrevistas al completo!