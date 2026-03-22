El test definitivo de 'Supervivientes': los famosos eligen los objetos fundamentales para la aventura

Nueva Línea, Montoya, Merche y Cepeda se someten al dilema definitivo. En plena crisis de fuego en Honduras y con el hambre haciendo mella, nuestros artistas tendrían claro que elegir para sobrevivir

Miri Pérez-Cabrero, en exclusiva: "'Supervivientes' me ha dejado secuelas; la gente no es consciente de lo duro que es"

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La actual edición de 'Supervivientes' está siendo una de las más extrema y la convivencia en los Cayos Cochinos, tras las primeras dos semanas, está al límite. La falta de comida y el hambre está pasando factura psicológicamente en los concursantes, provocando broncas por cualquier mínimo roce o reparto de comida. Además las tormentas no paran, y la lucha por mantener el fuego encendido, algo vital en la isla, se ha convertido en una auténtica tortura diaria. Con este panorama, les hemos hecho un test a nuestros cantantes favoritos para ver como se desenvolverían en esas condiciones.

"Nosotras estamos preparadas para 'Supervivientes'"

El grupo canario del momento, Nueva Línea, fueron las primeras en enfrentarse a nuestro "test de supervivencia definitivo", y ojo, porque estas cuatro chicas vienen pisando fuerte. Aunque protagonizaron una pequeña discusión inicial, finalmente la decisión fue unánime: el fuego es innegociable. Ni la comodidad de una esterilla o una almohada, ni siquiera la tentación de una jugosa hamburguesa les hizo cambiar de opinión, ante el calor y la posibilidad de cocinar, lo tienen claro. Entre risas explican que se ven totalmente capaces de saltar del helicóptero para participar en el reality más duro de la televisión.

La voz de la experiencia de un exconcursante

Contamos también con la opinión de alguien que sabe muy bien lo que es sufrir en Honduras. Montoya, exconcursante del reality, arrancó con una defensa al fuego por encima de todo. Sin embargo, la estrategia entró en juego cuando apareció la lona y logramos convencerle de que era crucial para, precisamente, proteger ese fuego tan valioso de la lluvia, aceptando el cambio solo por pura táctica. Como buen conocedor de las tormentas caribeñas, sabe que resguardarse es vital, aunque ante la duda final entre latas de comida y la lona, la experiencia manda: "Las latas, seguro", reafirmando que un estómago vacío es lo peor.

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La pura estrategia de Merche y la determinación de Cepeda

La siguiente en pasar fue Merche que demostró tener una visión mucho más realista y analítica, ya que rechazó el fuego en su primera opción para coger el kit de pesca porque: ¿Para qué quieres fuego si no tienes nada que cocinar? Para la cantante, asegurar la comida es lo primero, por lo que ese elemento fue su decisión final frente a todo.

Por último, Cepeda no necesitó mucho tiempo para pensar, ya que fue directo al escoger el fuego desde el principio y se mantuvo firme en su decisión. el fuego es la vida en la isla, coronándose como el artista más fiel a las bases de la supervivencia clásica: sin fuego, no hay concurso.

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