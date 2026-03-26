El test de cultura general en ‘Supervivientes 2026’ enfada y divide a los colaboradores

El test de cultura general de 'Supervivientes' vuelve a dejar respuestas sorprendentes y un encendido debate en plató, donde colaboradores como Pepe del Real, Giovanna González o Alexia Rivas reaccionan entre la crítica, la ironía y la comprensión

Los colaboradores definen como "desmedida" la reacción de Marisa Jara: "Nunca había visto esa reacción"

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La prueba de cultura general de 'Supervivientes' ha vuelto a convertirse en uno de los momentos más comentados de la edición. Lo que parecía un sencillo test con preguntas básicas terminó dejando escenas inesperadas, fallos llamativos y un debate encendido en plató.

Durante la gala de 'Tierra de nadie', los concursantes se enfrentaron a cuestiones de cultura general aparentemente asequibles: historia, geografía, literatura o actualidad. Sin embargo, los nervios, la presión y las condiciones extremas del concurso jugaron una mala pasada a más de uno. Spoiler: sólo se lució José Manuel Soto.

Preguntas como quién escribió 'Cien años de soledad', en qué año se aprobó la Constitución Española o cómo se llaman las hijas de los Reyes de España pusieron contra las cuerdas a más de uno. Tampoco faltaron otras cuestiones como cuál es la capital de Galicia, a qué país pertenece Groenlandia o quién fundó Roma según la leyenda, que terminaron generando algunas de las respuestas más comentadas de la noche.

Algunos participantes no lograron acertar ni una sola pregunta, mientras que otros protagonizaron confusiones que rápidamente se hicieron virales. Todo ello con un añadido: cada error tenía castigo, lo que aumentó la tensión… y también el espectáculo. Frente a este panorama, solo unos pocos lograron destacar, evidenciando un claro contraste en el nivel de aciertos dentro del grupo.

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Pero si algo terminó de avivar la conversación fue lo ocurrido después en plató. Las imágenes del test provocaron reacciones muy diferentes entre los colaboradores, que han opinado en exclusiva para esta web. Pepe del Real y Giovanna González se mostraron especialmente sorprendidos por el nivel demostrado, mientras que Leticia Requejo optó por tomárselo con humor, restando importancia a los fallos.

Por su parte, Adriana Dorronsoro reaccionó con ironía ante algunas de las respuestas más comentadas de la noche, y Alexia Rivas quiso aportar una visión más comprensiva, señalando que las duras condiciones en la isla pueden afectar incluso a conocimientos básicos. Opiniones distintas ante una misma escena que reflejan lo que muchos espectadores también se preguntan en casa: ¿hasta qué punto influyen los nervios y la supervivencia en este tipo de pruebas?

Lo que está claro es que, un año más, el test de cultura general ha cumplido su función: sorprender y dejar momentos que ya forman parte de la historia del reality.

Dale play y descubre las respuestas de los colaboradores que han hecho saltar todas las alarmas.

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