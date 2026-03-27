Antía Troncoso 27 MAR 2026 - 00:16h.

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Los supervivientes se han enfrentado en la gala a un nuevo y trepidante juego de localización en el que, como cada semana, ambos grupos han luchado por conseguir el privilegio de elegir en qué playa quieren pasar la semana: ‘Playa Victoria’, con unas condiciones más favorables para la supervivencia, o ‘Playa Derrota’, que cuenta con menos recursos. El resultado final ha causado gran euforia. ¡No te lo pierdas!

En esta ocasión, el juego de localización se ha tratado de 'La jaula del inframundo', un espectacular juego en el que la rapidez, la fuerza y la coordinación entre cada equipo ha sido fundamental. Dicha prueba, ha comenzado con todos los concursantes encerrados en una gran jaula que han debido trasladar sorteando una serie de obstáculos en la playa.

Además, durante el recorrido han tenido que ir recolectando unos ganchos que les han servido para pescar unos sacos que contenían la llave que abría la jaula. Una vez que han logrado liberarse, han tenido que formar una palabra en una estructura en el mar, finalizando así el reto.

El inesperado resultado del juego de localización

Después de que ambos equipos hubiesen completado el juego, María Lamela ha comunicado el resultado: "El equipo Derrota lo ha hecho en un tiempo total de 12:32". A lo que seguidamente ha añadido: "El equipo Victoria no ha completado el juego".

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Ante los saltos de alegría y euforia de los concursantes que han ganado el juego por primera vez desde que comenzó el concurso, María Lamela ha explicado: "Después de 22 días en los Cayos Cochinos podéis elegir vivir en Playa Victoria o Playa Derrota".

Muy felices, los concursantes han expresado cómo se sienten ante su victoria. "¡Por fin!", "¡Súper felices!", "¡Que ilusión", "¡Lentejas!", han sido algunas de las expresiones de alegría de los concursantes, que inmediatamente respondían al unísono que desde ahora se vivirán en 'Playa Victoria'.

La extraordinaria coordinación del primer equipo en el juego de localización

Los actuales habitantes de ‘Playa Derrota’, han sido el primer equipo en enfrentarse al juego de localización. Una prueba en la que los concursantes han demostrados una excelente coordinación a la hora de superar los obstáculos dentro de la jaula, consiguiendo terminar la prueba antes de que se les agotase el tiempo.

El segundo equipo lo da todo en 'La jaula infernal'

Los habitantes de 'Playa Victoria' han sido los segundos en participar en el espectacular juego. El equipo lo ha dado para conseguir mantener su localización. Y es que, desde la primera gala, este equipo ha estado viviendo en la playa con las mejores condiciones. Sin embargo, esta noche la suerte no ha estado de su lado.