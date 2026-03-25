La decisión de José Manuel Soto que ha dividido a sus compañeros en 'Supervivientes 2026'

Ana Carrillo 25 MAR 2026 - 21:37h.

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José Manuel Soto ha tomado una decisión en 'Supervivientes 2026' sin consultarle a su grupo de Playa Derrota, que se ha dividido al opinar sobre ella. Ingrid Betancor ha sido la más crítica con el cantante, al que han defendido especialmente Maica Benedicto y Gabriela Guillén, como puedes ver en las imágenes inéditas que nos llegan desde Honduras y que tienes en el vídeo que encabeza este artículo.

"Si se cabrea con Soto, me voy a cabrear también", le ha dicho Gabriela a Maica y a Claudia, que se han mostrado de acuerdo con ella. "Es mayor y tiene sus manías", ha añadido Macia para justificar que su compañero tomase una decisión que les afectaba a todos sin haberles consultado.

Hablando más tarde con Jaime Astrain y Alba Paul, Ingrid confesaba que Soto le parece "un cabezota" al que no "hay forma" de convencer. ¡Dale al play!