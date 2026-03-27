Patricia Fernández 27 MAR 2026 - 02:22h.

Jorge Javier Vázquez comunica a los dos equipos cuál es el castigo al haber infringido las reglas algunos de sus compañeros

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Una mala noticia llegaba para los concursantes de los dos equipos durante la gala de 'Supervivientes 2026' y es que iban a ser castigados después de que Toni Elías, de un equipo y Claudia Chacón y Maica Benedicto del otro, hayan infringido las reglas.

Alvar y Claudia eran castigados como únicos encargados del reparto y cocinado de sus playas al ser elegidos por sus compañeros en 'la zona roja', como bien les explicaba María Lamela en la pasada gala, pero algunos no han cumplido las normas y esto tenía consecuencias.

Jorge Javier Vázquez comenzaba alertando de esto a 'Playa Derrota'. Toni Elías cortaba el coco y lo repartía, un error en esta regla que tenían durante la semana en la playa, el que "pedía disculpas a su equipo", pero explicaba que no se dio cuenta: "Lo entendí mal y es lo que hago todas las mañanas".

Lo que hacía que Almudena se viniera completamente abajo: "Está saliendo todo mal, no veo ni un rayito de luz ahora mismo y me estoy agobiando un montón". La que aseguraba que no sabían que no pudieran repartir el coco, pero sus compañeros intentaban que se viniera arriba.

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Y no ayudaba cuando Jorge Javier explicaba que la sanción es que "pierden dos latas de la dotación semanal", lo que dejaba a todos completamente devastados. Momento en el que Alvar pedía perdón por "no haber cumplido su rol".

Maica y Gabriela también infringen las reglas y hay consecuencias para su equipo

Pero esto no se quedaba así, el presentador explicaba que no eran los únicos que lo habían incumplido. "Gabriela y Maica también han infringido las reglas", explicaba a 'Playa Victoria', las que también cortaban almendras para comérselas, lo que solo tenía que haber hecho Claudia y esto también quitaba dos latas de la dotación de su equipo: ¡dale al 'play' al vídeo para descubrir las reacciones de todos!