Claudia descubre lo que Ingrid y Alba dicen detrás de cámaras en medio de la discusión con Maica

Supervivientes 27 MAR 2026 - 01:07h.

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La tensión en 'Supervivientes' no deja de crecer y el último enfrentamiento ha destapado una nueva grieta en la convivencia. En plena discusión con Maica, Claudia ha descubierto lo que Ingrid y Alba comentan a sus espaldas, desatando una tormenta que podría marcar un antes y un después en la playa.

Según se ha podido ver en las últimas imágenes, todo estalla cuando salen a la luz unas duras declaraciones: Ingrid y Alba consideran que Claudia y Maica son “una pandilla de vagas”, algo que ha indignado profundamente a ambas. La reacción no se ha hecho esperar, especialmente por parte de Maica, que se ha defendido asegurando que no paran de trabajar en la isla.

Claudia, por su parte, ya venía arrastrando frustración desde hacía días. Durante la discusión general, la concursante explotó contra la actitud de algunos compañeros, a quienes acusa de vivir en una constante negatividad: asegura que cada mañana escucha quejas y ganas de abandonar, algo que le resulta insoportable teniendo en cuenta el espíritu del programa: “Estamos en Supervivientes, no en Disneyland París. Sabíamos a lo que veníamos”, llegó a decir Claudia, visiblemente harta de lo que considera una actitud derrotista.

Ingrid advierte a Maica con una nominación

Sin embargo, el foco del conflicto cambió rápidamente hacia el reparto de tareas. Mientras Ingrid y Alba sostienen que Claudia y Maica hacen menos, estas lo niegan rotundamente. Maica defendió su implicación diaria: desde limpiar utensilios hasta organizar el campamento o encargarse de la pesca y la comida.

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El momento más tenso llegó cuando se insinuó que algunas concursantes solo trabajan cuando hay cámaras delante. Fue entonces cuando Maica señaló directamente a Ingrid, calificando su actitud de “bienqueda” e incluso de “falsa”, algo que elevó aún más la discusión, por lo que Ingrid ha asegurado que le va a nominar.