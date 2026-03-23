Los amigos y familiares de los concursantes de 'Supervivientes 2026' empiezan a posicionarse tras ver cómo avanzan las pruebas y la convivencia en las primeras semanas de concurso

Los defensores de ‘Supervivientes 2026’ señalan lo mejor de la semana y dejan pistas clave sobre la convivencia

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La aventura en ‘Supervivientes 2026’ entra en una de sus fases más intensas tras varios días marcados por el desgaste físico, los conflictos internos y decisiones límite que están cambiando por completo el rumbo del concurso. Lo que comenzó como una edición prometedora se ha convertido en una auténtica prueba de resistencia mental y emocional para los concursantes en los Cayos Cochinos.

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En los últimos días, el reality ha vivido un auténtico terremoto. Dos abandonos en apenas una semana han evidenciado la dureza extrema de la experiencia, con concursantes que no han podido soportar la presión psicológica ni las condiciones de supervivencia . A esto se suma el caso de Marisa Jara, una de las protagonistas de la edición, que ha estado al límite tras activar el protocolo de abandono y protagonizar momentos de gran tensión, aunque finalmente ha decidido continuar en el concurso.

El ambiente en las dos playas tampoco ayuda: los enfrentamientos, las decisiones estratégicas y polémicas como el robo de comida han generado grietas en la convivencia, dejando claro que esta edición estará marcada por las rivalidades y los conflictos de forma constante.

Los rivales más fuertes de Playa Victoria y Playa Derrota

Tras las primeras semanas de reality, los defensores de los concursantes han empezado a posicionarse… aunque sin desvelar del todo sus cartas. A la pregunta sobre quiénes son los rivales más fuertes, las respuestas - como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - dejan entrever posibles duelos clave en la recta final del concurso. Álex, defensor de Aratz Lakuntza, apuntó claramente a perfiles competitivos que podrían dominar las pruebas de líder, mientras que Julia, madre de Claudia Chacón, lanzó un mensaje claro: en Supervivientes, nadie es débil y todo puede cambiar de un momento a otro.

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Desde el entorno de Jaime Astrain,su suegra, Elsa Anka también señaló que la competencia irá endureciéndose con el paso de las semanas, especialmente entre los concursantes más fuertes. Una visión que contrasta con la de Laura, hermana de Alba Paul, que deja caer que los mayores obstáculos podrían estar más cerca de lo que parece: dentro del propio círculo de confianza.

Por su parte, Antonio, hermano de Maica Benedicto, tiene claro quién podría ser uno de los grandes rivales físicos de la edición.

¿Quiénes son los más estrategas de la edición?

Pero si hay una pregunta que genera aún más dudas es la de cómo seguir una estrategia en este tipo de concursos y, por lo tanto, la inquietud de saber quiénes serán los más estrategas de la edición. Aquí las respuestas son todavía más ambiguas. Algunos nombres se repiten, otros sorprenden, y hay quien prefiere no posicionarse todavía. Algunos defensores ven movimientos calculados desde la sombra y otros detectan actitudes contradictorias en la convivencia. Por lo tanto, la sensación general es que el juego estratégico ya ha comenzado… aunque aún no se ha mostrado del todo.

¡Dale al play para ver las entrevistas y respuestas al completo!