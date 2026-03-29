Patricia Fernández 29 MAR 2026 - 23:23h.

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¡Ya se ha descubierto el nombre de la nueva superviviente de la edición que ya está camino de Honduras y no es ni más ni menos que Nagore Robles!

Después de saber que era una mujer de un gran carácter y que estaba vinculada a uno de los concursantes que ya están participando en 'Supervivientes 2026', Sandra Barneda le daba la bienvenida durante la gala dominical de 'Conexión Honduras'.

Nagore Robles decía sus primeras palabras a Sandra Barneda en plató tras conocerse que ya forma parte de 'Supervivientes 2026': "Qué nerviosa estoy, no me lo puedo creer". La que pedía perdón a sus seres queridos por no haberles dado la noticia: "Les llevo toda la semana mintiendo".

La ya concursante tiene claro que "va a ganar 'Supervivientes 2026" y explica cómo afronta el incorporarse más de veinte días después a la experiencia.