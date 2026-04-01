Patricia Fernández 01 ABR 2026 - 00:28h.

Ion Aramendi comunica la decisión de los médicos a Alberto Ávila y él se lo cuenta a sus compañeros en palapa

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Alberto Ávila, aún continuaba en observación y evacuado del grupo por los problemas en el muñón de su pierna, desde el domingo tenía que esperar en aislamiento para ver su evolución, lo que iba a determinar su continuidad en 'Supervivientes'. La decisión la tomaban los médicos y, durante la noche de 'Tierra de nadie', Ion Aramendi le comunicaba definitivamente si continuaba o no en el programa.

“Un poco más animado después de haber hablado con el medico, parece que la inflamación ha bajado un poco, pero sigo sin poder ponerme la prótesis, espero un milagro”, entonaba Alberto al comienzo de la gala, a lo que el propio Ion Aramendi reaccionaba: “Tu actitud es inmejorable e insuperable”.

La bonita reflexión de Alberto Ávila sobre 'Supervivientes': "Me ha cambiado la vida"

Y momentos más tarde, después de que el concursante dejase claro que quiere seguir luchando y reflexionase sobre lo que lleva en Honduras: "Siempre se puede salir de todo, sea lo que sea. Espero haber ayudado a mis compañeros, ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida, es algo inédito lo que he vivido aquí en pocas semanas".

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Ion Aramendi leía el parte con la decisión de los médicos: “Alberto Ávila ha presentado una desinflamación del muñón que indica una mejoría, la infección debe seguir siendo controlada y, aunque por el momento, no podrá usar la prótesis, se le permitirá su regreso a la playa bajo vigilancia médica mientras continúa con el tratamiento. En los próximos días se estudiará si su adaptación a la misma y la evolución que presente permiten su continuidad en la aventura”.

"Tampoco me la voy a jugar, si tengo que abandonar seré yo el que sea honesto conmigo mismo, voy a luchar hasta el final y cuando vea que no se puede lo diré a los médicos. Espero el milagro de poder volver a ponerme la prótesis pronto", entonaba un Alberto completamente feliz de poder incorporarse con sus compañeros.

La reacción de los supervivientes a la vuelta de Alberto

Alberto Ávila llegaba a la palapa ante la felicidad de sus compañeros al volver a verle y era él mismo el que comunicaba la decisión de los médicos y les confesaba que "a estado a punto de tener que abandonar", como por todo lo que ha pasado en los últimos días, lo que les dejaba con la boca abierta: ¡dale al 'play' para descubrir el bonito momento entre los supervivientes!