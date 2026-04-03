Patricia Fernández 03 ABR 2026 - 01:25h.

Alberto Ávila tiene que abandonar 'Supervivientes' y se despide de sus compañeros en la palapa

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El equipo médico de 'Supervivientes 2026' ha decidido que Alberto Ávila tiene que abandonar su aventura en Honduras a causa de que "persiste un foco inflamatorio limitado en la cara interna de la rodilla que le impide usar la prótesis" y su evolución se prevé larga: algo por lo que él tenía que ir a la palapa a despedirse de sus compañeros y acababa con una María Lamela que no podía contener las lágrimas.

Alberto entraba en palapa tras estar evacuado las últimas horas y comunicaba que tenía que marcharse de Honduras y les contaba la noticia, además del reencuentro con su madre: "Esto no va para adelante ni para atrás, tengo que ir a que me lo mire mi especialista y estoy jodid*. No me salen ni las palabras, ha sido increíble convivir con vosotros".

Algo que provocaba infinidad de reacciones, incluso se llegaban a pensar que era una broma. Pero cuando los supervivientes eran conscientes que era real que tenían que despedir a su compañero no podían esconder la pena que les provocaba este momento: "No puede ser".

Después de las muestras de cariño de todos hacia Alberto, María Lamela se rompía al decirle unas palabras: "Me cuesta mucho. Sé que hablo en nombre de todo el equipo y compañeros, se nos hace durísimo despedirte antes de tiempo, eres un campeón, una lección diario, un ejemplo para todos. Ha sido un privilegio tenerte aquí, te esperamos cuando quieras. Eres un símbolo de 'Supervivientes' y ya has hecho historia".

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Algo a lo que también se quería sumar Jorge Javier Vázquez: "Suscribo todas las palabras de mi compañera y me quedo con una cosa, llegaste diciendo que no querías ningún tipo de consideración especial, y hoy te digo con todo el dolor de nuestro corazón perdemos a un gran concursante de 'Supervivientes 2026'. No ha salido como tú querías, pero has estado y dejado huella en nosotros.

Y después de este triste pero emocionante momento, Alberto se marchaba, entre aplausos y palabras bonitas, de la palapa.