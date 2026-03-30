Ana Carrillo 30 MAR 2026 - 14:36h.

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Nagore Robles es la nueva concursante de 'Supervivientes 2026' y el anuncio de su fichaje por parte de Sandra Barneda en el cuarto programa de 'Conexión Honduras' ha suscitado todo tipo de comentarios por parte de los espectadores del formato y también de muchos famosos, entre los que se cuentan varios exconcursantes y la pareja de una de las concursantes actuales.

Dulceida, novia de Alba Paul y amiga íntima de Nagore, ha celebrado que su pareja vaya a tener un nuevo apoyo en los Cayos Cochinos y ha confesado que la influencer ha guardado bien el secreto porque descubrió su fichaje por televisión: "Estoy flipando, qué mentirosa es mi amiga jajajaja qué guay que entre, la verdad es que es una alegría para mi amor. Te quiero, bicho, ¡qué callado te lo tenías!". "Nadie guarda los secretos como yo", le ha contestado la vasca.

Otra de sus mejores amigas es Anabel Pantoja, que ha participado dos veces en 'Supervivientes', en 2014 y en 2022. "A por todas, mi ganadora, te quiero mucho", le ha escrito en sus stories la prima de Kiko Rivera. Susana Megan, con la que compartió muchos días en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', también le ha mostrado su apoyo, al que se han sumado Anita Matamoros, que le ha dicho que es una "reina"; Jonan Wiergo, exconcursante de 'Supervivientes 2023'; Rodri Fuertes, exconcursante de 'GH'; Amor Romeira y Naomi Asensi, ganadora de 'GH VIP 8' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

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Quien la considera ya como su ganadora en Bea Retamal, ganadora de 'GH 17' y exconcursante de 'Supervivientes 2020'. Borja González, ganador de la edición de 2025, ha asegurado que el de Nagore es un "fichajazo", pero su compañero de edición Koldo Royo no se ha mostrado tan convencido y ha expresado: "Después de 25 días es muy fácil sí jajajaja no es lo mismo que estar desde el principio".

Marta Peñate, ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' y finalista de 'Supervivientes 2022', ha comentado en X: "Había pensado en todo el mundo menos en Nagore. Pues me encanta el fichaje. Bombazo". "Allá voy", le ha respondido Nagore.