'La isla de las tentaciones 10' ya tiene fecha de estreno y regresa con triple cita semanal, el próximo lunes 13 de abril a las 21:45h en Telecinco

El avance más esperado | Carreras desesperadas, lágrimas y una gran revolución, en ‘La isla de las tentaciones 10’ que podrás ver en Telecinco y Mediaset Infinity

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¡Ha llegado el momento! La sombra de la tentación llega a Mediaset con más fuerza que nunca. Sandra Barneda ha anunciado la noticia más esperada, la fecha de estreno 'La isla de las tentaciones 10'. Una nueva edición que comenzará el próximo lunes 13 de abril a las 21:45h en Telecinco.

Cinco nuevas parejas pondrán a prueba su amor, enfrentándose a una tentación que será más poderosa que nunca, y lo harán en una triple cita semanal: todos los lunes, martes y miércoles, en Telecinco. Un programa en el que la pasión, la seducción, el placer, los celos y la traición, jugarán un papel fundamental, pero, ante todo, el amor. ¿Serán capaces de superar este gran reto?

El avance más esperado | Carreras desesperadas, lágrimas y una gran revolución

Mientras tanto, no te pierdas el avance de esta nueva edición lleno de lágrimas, carreras desesperadas y una gran revolución. Y es que las cinco parejas vivirán la aventura más dura de sus vidas, pero que, sin ninguna duda, les ayudará a encontrar la respuesta a la gran pregunta: ¿Están realmente con el amor de sus vidas?

Conoce a las parejas a fondo en 'Rumbo a la isla de las tentaciones 2'

Y recuerda, el próximo 6 de abril tienes una cita en Mediaset Infinity para conocer a fondo a las cinco parejas de esta nueva edición en el programa exclusivo de 'Rumbo a la isla de las tentaciones 2'. ¿Qué promesas se hicieron? ¿Cuáles son sus objetivos? ¡Descúbrelo todo!