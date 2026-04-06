Patricia Fernández 06 ABR 2026 - 01:14h.

Así ha contado Ivonne Reyes esta parte de su vida a sus compañeros

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Ivonne Reyes ha contado en 'Supervivientes 2026' el duro momento que supuso para ella estar al borde de la ruina económica, y lo ha hablado con Toni Elías y a Alvar Seguí en la intimidad de la playa.

"Tenía que juntar las monedas para ir al supermercado, pero a mí no me gusta la palabra ruina, siempre trato de cambiar los conceptos, son rachas y momentos de crecimiento", explicaba Ivonne a sus compañeros recordando lo duro que fue el año pasado.

La superviviente les hablaba sin filtros de todo esto: "No tengo nada, los colchones que son buenos. Me decían que me iban a embargar y yo: si no tengo nada que embargar. No tengo nada a mi nombre y tenía tres casas".

"Qué difícil es cuando uno pasa por esas situaciones", reflexionaba Ivonne. ¡Descubre todas las declaraciones que ha dicho sobre esto con tan solo darle al 'play' al vídeo!