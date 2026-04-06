Antía Troncoso 06 ABR 2026 - 01:25h.

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Esta noche en 'Supervivientes: Conexión Honduras', los concursantes se han enfrentado a una nueva 'Batalla de los titanes', con dos espectaculares juegos clasificatorios en el que han luchado por una riquísima recompensa: una pizza de jamón y queso. Ingrid y Aratz han sido los ganadores, sin embargo, se han tenido que enfrentar a un gran dilema que ha provocado una sensación agridulce generalizada en la playa. ¡No te lo pierdas!

Jaime Astrain y Aratz Lakuntza han sido los dos concursantes que más tiempo han aguantado debajo del agua durante la emblemático juego de la apnea que ha regresado esta noche al reality. Un juego de lo más tenso en el que se han visto obligados a ponerse al límite para aguantar el mayor tiempo posible. Pese a que 'Playa Derrota' con la suma de sus tiempos ha vencido a 'Playa Victoria', Jaime Astrain se ha hecho con el récord.

Las torres de Hércules, el durísimo segundo juego de la ‘Batalla de los titanes’

Tras el juego de la apnea, en el que ‘Playa Derrota’ se ha impuesto a ‘Playa Victoria’, los concursantes ganadores se han enfrentado al segundo juego de ‘La batalla de los titanes’: ‘Las torres de Hércules’. Un juego por parejas que han ganado Ingrid y Aratz tras conseguir superar un recorrido lleno de obstáculos en el menor tiempo posible.

Sin embargo, tras ganar, María Lamela les ha recordado que debían enfrentarse un gran dilema por la repartición de la recompensa que, como cada semana, pondría a los vencedores de la batalla en todo un aprieto al tener que tomar decisiones clave, las cuales podrían dar un giro total al resultado. ¡Tal y como ha ocurrido esta noche!

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Así ha sido el complicado dilema para Ingrid y Aratz

Y es que, en esta ocasión, Aratz e Ingrid podían ir cogiendo porciones de la pizza, pero para ello debían ir asumiendo un dilema que ponía debajo de cada plato (dársela a un compañero, robar una porción, repartirla...) hasta que decidiesen plantarse. En un momento dado, María Lamela ha tentado a los concursantes con unos platós de pasta para el resto de sus compañeros.

Decididos a que todos sus compañeros comiesen, los concursantes han continuado jugado sin plantarse. Sin embargo, lo que no esperaban es que el dilema se diese la vuelta por completo y que, al final, fuesen ellos dos los únicos en quedarse sin porción de pizza. Lo que provocaba una sensación agridulce en la playa por la generosa decisión de Ingrid y Aratz.

Tras quedarse sin poder comer, Aratz se ha derrumbado por completo: "Me ha dado impotencia. Me alegro de que todos puedan comer, pero me ha roto que nos quedemos sin nada. Nos lo hemos currado igual que todos y me hacia especial ilusión. Van a comer todos, que es lo bueno, pero es la impotencia". Soto se ha ofrecido a darle su porción, pero Sandra Barneda le ha advertido: "No se puede, son las normas. Es injusto, pero sabéis cuáles son las consecuencias".