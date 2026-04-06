Patricia Fernández 06 ABR 2026 - 03:16h.

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Alba Paul y Claudia Chacón ya han demostrado en su playa que no se entienden, en este mes de convivencia en 'Supervivientes 2026' han protagonizado muchas discusiones y llegaba el momento de enfrentarse al 'Puente de la concordia' para decirse todo lo que piensan a la cara.

Las dos supervivientes se subían al puente donde les esperaban varios escalones con puntos clave de su mala relación en Honduras. Alba explicaba el motivo por el que le ha señalado como la peor superviviente de su playa y su compañera las razones por las que cree que son "un grupo silencioso" y cómo está afectando esto a Maica.

Los reproches entre ellas iban de menos a más y se palpaba la tensión entre ellas. Alba dejaba claro que cree que Claudia "es una niñata" porque "siempre quiere decirle a la gente su verdad y cómo se tienen que hacer las cosas" algo que le irrita y "ve una actitud de niña pequeña" en ocasiones: "En mi vida he tenido a nadie que me chille o me provoque como tú". "Prefiero ser como soy a ir por detrás como hacéis vosotros", dejaba claro Claudia.

Ambas protagonizaban un tenso cara a cara a lo largo de los cuatro escalones que les separaban a la una de la otra y según los iban pasando y acercándose, todo mientras se decían lo que piensa la una de la otra.

Todo bajo la atenta mirada de Sandra Barneda desde el plató, que tras ver todo esto, les hacía la gran pregunta: "¿Seguís avanzando y selláis la paz con un abrazo u os dais media vuelta?" Lo que provocaba dudas en ellas, pero llegaban a tomar la decisión final: ¡solo tienes que darle al 'play' al vídeo para descubrir si hay reconciliación o no entre ambas!

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