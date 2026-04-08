Patricia Fernández 08 ABR 2026 - 00:51h.

Los ganadores disfrutaban de la recompensa e Ingrid Betancor metía el dedo en el chocolate

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Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaban a un juego de recompensa en el que tenían que ser más grupo que nunca, tener mucho equilibro y buscar una estrategia para ir pasando de pasarela en pasarela en el menor tiempo posible para intentar comerse la ansiedad recompensa ¡unos churros con chocolate!

'Playa victoria' y 'Playa derrota' lo daban todo, el hambre cada vez aprieta más y esta recompensa era de vital importancia para todos. Tanto era así que los dos grupos lo hacían muy por debajo del tiempo que tenían para completarlo, pero era 'Playa victoria' los que conseguían vencer.

Pero esto no era todo. 'Playa victoria' iba a tener dos minutos para comerse los churros con chocolate, pero se los tenían que dar los unos a los otros con los ojos vendados, ¡provocando unos momentazos entre todos mientras comían!

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Ante el gran esfuerzo del otro equipo y las condiciones que están pasando en su playa, el programa decidía darles unos segundos para que pudieran comer y era en este momento cuando María Lamela pillada a Ingrid Betancor metiendo el dedo en el chocolate. Lo que la concursante negaba, pero la presentadora estaba segura de lo que había presenciado, lo que también puede verse en las imágenes: "¿Qué es esto? Pero si la he visto, has cogido con el dedo chocolate".

Lo que iba a tener consecuencias para la superviviente como explicaba María Lamela: "Por incumplir las normas del programa no vas a disfrutar de los churros y tus compañeros sí". A lo que ella reaccionaba: ¡puedes verlo todo dándole al 'play' al vídeo!

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