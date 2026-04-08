Patricia Fernández 08 ABR 2026 - 00:10h.

Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto o Teresa Seco: una de ellas se convierte en la salvada

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Claudia Chacón, Ivonne Reyes, Maica Benedicto o Teresa Seco: unas de las cuatro nominadas iba a ser salvada por la audiencia en este martes de 'Supervivientes: Tierra de nadie', cuatro mujeres que transmitían las enormes ganas que tienen de seguir en la aventura y darlo todo para continuar superándose.

Ante la atenta mirada de sus compañeros desde la playa, ellas hacían sus alegatos. Teresa Seco aseguraba que "quiere vivir todas las experiencias con sus compañeros, con los que son una familia". Como Maica explicaba que "está demostrando que se está superando, está creciendo y quiere sacar lo mejor de ella". Claudia pedía poder "seguir superándose" porque "cada vez está más cómoda" en la playa: "Queda mucha Claudia por enseñar". Y por último, Ivonne Reyes: "Hacen falta mujeres maduras y demostrar que podemos hacer todo y que siempre hay una segunda oportunidad en la vida".

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Tras estas palabras, María Lamela daba comienzo a la espectacular ceremonia de salvación 'el abismo del infinito', en el que una a una iba a ir cortando las cuerdas de las tres nominadas que siguen estando en peligro. Hasta que se quedaban Ivonne y Claudia para el duelo final y cuando la presentadora cortaba la cuerda de Claudia, ¡saltaba la sorpresa!

Ivonne Reyes no se creía haberse convertido en la primera salvada: “¿Soy yo? Gracias España y Venezuela, qué fuerte. No me lo esperaba, creo que se han equivocado, esto es loco”. La que, muy emocionada, se lo dedicaba a su hijo y a sus compañeros, como a “todos los que le han apoyado”.

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Por tanto, continúan nominadas Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco puedes seguir votando a quién quieres salvar a través de la app de Mediaset Infinity, de manera gratuita.

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