Patricia Fernández 08 ABR 2026 - 01:39h.

Nagore Robles ha tenido una conversación entre confesiones subidas de tono con sus compañeras de 'Playa victoria'

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En sus primeros días en la convivencia en 'Supervivientes 2026', Nagore Robles ha tenido una conversación entre confesiones subidas de tono con sus compañeras de 'Playa victoria'.

La concursante se interesaba por el momento en el que sus compañeras "perdieron el apetito sexual" en su mes en Honduras o si siguen teniéndolo. Almudena Porras confesaba el momento en el que lo perdió, pero ahora que se ha reencontrado con Borja "ha vuelto". Como Teresa Seco que aseguraba que tiene muchas ganas de ver a su novio y respondía a si se le han ido las ganas o no al estar lejos de él.

"Bajé la temperatura y cuando salga ya la subo", explicaba Ivonne Reyes, pero Teresa Seco apuntaba algo: "Yo sé de buena mano que a ti no se te ha bajado nada".

A raíz de esta conversación entre las concursantes, Ion Aramendi preguntaba por esto a Carmen Borrego tras su experiencia en 'Supervivientes'. ¿Perdió el apetito sexual o seguía teniéndolo en Honduras? La colaboradora respondía en plató: ¡dale al 'play' y descubre lo que ha dicho!

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