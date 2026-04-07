El primo del concursante cree que tanto él como Darío tienen que integrarse rápidamente en el grupo para que no les pase factura como a Almudena

El entorno de Ivonne Reyes y Claudia Chacón señala el paso clave para seguir en ‘Supervivientes’

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La aventura de ‘Supervivientes 2026’ sigue en cada programa mostrándonos giros inesperados, el último ha sido la entrada de Nagore Robles 25 días después de haberse iniciado la aventura. En los últimos días, uno de los nombres más comentados ha sido el de Borja Silva, cuya convivencia en la isla ha dado mucho de qué hablar, especialmente por su relación con Darío Linero, ex pareja de su actual novia.

Ambos concursantes han sorprendido a la audiencia por su capacidad para mantener la calma y colaborar en un contexto tan complejo. Lejos de los conflictos que muchos anticipaban, Borja y Darío han logrado una convivencia cordial, incluso trabajando juntos en tareas básicas como hacer fuego, algo fundamental para la supervivencia en el reality.

Sin embargo, el pasado martes - tras la expulsión de Gabriela Guillén - Borja y Darío pudieron unirse al resto de concursantes, iniciándose así una nueva en su concurso.

El primo de Borja explica cómo están viviendo su concurso desde fuera y su relación con Darío

En este escenario, Jaime, el primo de Borja ha ofrecido una exclusiva entrevista a esta web que puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia en la que analiza la situación desde fuera. Según explica, los concursantes que llegan desde otras playas podrían tener ventaja: “Han sufrido muchísimo y llegan con más experiencia”, asegura, subrayando que esa resistencia puede marcar la diferencia frente al resto.

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Sobre la estrategia tras la unificación, lo tiene claro: la clave será la unión. “Si no se integran con el grupo, les puede pasar factura”, advierte, dejando entrever que el juego social será tan importante como la supervivencia física.

Respecto a la posible llegada de nuevos participantes, anticipa un clima de “amor-odio” entre los concursantes. Por un lado, la curiosidad por conocer gente nueva; por otro, el rechazo a quienes llegan con más energía tras haber estado alejados de las condiciones extremas.

En cuanto a Borja, destaca su capacidad de adaptación: “Me sorprendió que se lleve tan bien con Darío, siendo una situación tan rara”. No obstante, también apunta que esta relación tiene los días contados fuera del concurso, especialmente por cómo puede afectar a su pareja, Almudena Porras: "Yo creo que no va a perdurar después del concurso, porque obviamente mi primo sabe que es una situación un poco tensa, que Almudena, obviamente, no lo lleva del todo bien que se lleve con su ex".

Las familias de Claudia y Maica chocan por su alianza frente a Alba Paul y el grupo de los silenciosos

Tras las numerosas broncas que han protagonizado Claudia y Maica frente al grupo de concursantes con el que comparten playa, ambas han formado un dúo que está dividiendo a sus familias desde fuera. Mientras que Julia, madre de Claudia, está encantada con la 'dupla' formada por ambas y aseguró en una entrevista que Maica estaba invitada a ir a su casa a comer, María, amiga de Maica, piensa que sería mejor que la de Cartagena se alejase un poco de su amiga y no se aislase tanto del resto.

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