La madre del concursante ha relatado cómo vivieron desde casa los días de intensa lluvia y su preocupación por la salud de su hijo

“España vota fatal”: las reacciones en los platós de Telecinco tras la expulsión de Marisa Jara en ‘Supervivientes’

Compartir







El paso de Alberto Ávila por ‘Supervivientes 2026’ está siendo, sin duda, uno de los más inspiradores y a la vez más duros de la edición. El atleta paralímpico llegó a Honduras haciendo historia como el primer concursante con discapacidad en el formato, con el objetivo de demostrar que no existen límites cuando hay superación y esfuerzo.

Desde el inicio, su concurso ha estado marcado por su capacidad de adaptación y su fortaleza mental. En las pruebas, Alberto ha sorprendido tanto a la audiencia como a sus compañeros, consiguiendo el collar de líder y, en otras pruebas, llegando a rozar el liderazgo y posicionándose como uno de los perfiles más competitivos del grupo. Además, su actitud conciliadora le ha convertido en una figura clave en la convivencia, actuando como mediador en conflictos y evitando enfrentamientos innecesarios.

Sin embargo, en los últimos días su aventura dio un giro radical. Las duras condiciones meteorológicas en Honduras, con lluvias constantes y una humedad extrema, provocaron una infección en el muñón de su pierna que obligó a su evacuación inmediata. El dolor y la inflamación le impidieron utilizar la prótesis, lo que encendió todas las alarmas sobre su continuidad en el concurso.

Durante varios días, Alberto permaneció aislado bajo supervisión médica, siguiendo un tratamiento antibiótico y pendiente de evolución. Finalmente, en la gala de Tierra de Nadie, el equipo médico comunicó su decisión: el concursante podrá continuar en la aventura, aunque bajo vigilancia estricta y sin poder usar la prótesis por el momento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La madre de Alberto Ávila se pronuncia sobre el parte médico de su hijo

Una noticia que fue recibida con emoción tanto en la isla como fuera de ella, especialmente por su familia. Su madre, Ana, explicó en plató a través de una exclusiva entrevista que puedes visualizar dando al play cómo vivieron esos momentos de incertidumbre: “Este bache de salud lo vivimos mal, bastante mal. Yo ya lo intuía, no dormí la noche anterior por la lluvia que estaba cayendo y por cómo podía afectarle. Me dolió mucho cuando lo supe”.

Mucha gente pensaba que iba a ganar por su discapacidad, pero está demostrando que es un luchador Telecinco

A pesar del miedo, también dejó claro su orgullo y el carácter luchador de su hijo: “Le voy a dar todo el ánimo del mundo porque él está feliz, es su ilusión. Como madre querría que volviera, pero sé que quiere seguir y hay que respetarlo”.

Ana también quiso destacar cómo Alberto ha desmontado prejuicios dentro del concurso: “Ha callado muchas bocas. Mucha gente pensaba que iba a ganar por su discapacidad, pero está demostrando que es un luchador. Se supera en cada prueba”.

Además, puso en valor su papel en la convivencia: “Es mediador, conciliador, muy poco conflictivo. Se adapta muy bien y eso me emociona mucho”.

Con todo, Alberto Ávila continúa su aventura en una situación límite, pero con la misma determinación que le ha llevado hasta aquí. Su concurso, marcado por la superación y la resiliencia, ya se ha convertido en uno de los relatos más potentes de esta edición.

Dale al play para ver la entrevista al completo.