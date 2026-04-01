El público ha tenido de nuevo la última decisión al elegir qué concursante de Playa Destino, Darío, Borja o Gabriela Guillén, se perdería la unificación

¿Cómo reaccionará Almudena ante la posible llegada de Borja y Darío a la unificación en 'Supervivientes 2026'?

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La actual edición de ‘Supervivientes 2026’ sigue avanzando con giros constantes, pero si hay una trama que ha marcado estas primeras semanas ha sido, sin duda, la protagonizada por Darío, Borja y Almudena. Un triángulo emocional que llegó directamente desde ‘La isla de las tentaciones’ y que el reality ha sabido convertir en uno de sus grandes motores narrativos a través de la convivencia de ambos concursantes.

Desde su llegada a Honduras, Darío y Borja no han sido concursantes oficiales al uso. Ambos han permanecido en Playa Destino, una localización paralela donde su continuidad en el concurso dependía de factores externos. Allí han tenido que sobrevivir en condiciones complicadas y con la incertidumbre constante sobre su futuro, incluso sin fuego en algunos momentos.

Todo cambió cuando la organización puso en manos de Almudena una decisión clave: elegir su propio camino dentro del concurso y, al mismo tiempo, determinar el destino de ambos. La andaluza, completamente rota, tuvo que decidir si continuar con ellos o separarse para competir por su cuenta. Finalmente, optó por desvincularse y seguir su aventura en solitario, convencida de que tenía que brillar por sí sola.

Ahora, con la esperada unificación de Playa Destino con el resto de concursantes, todas estas historias confluyen en un mismo escenario. Un momento clave que puede cambiar por completo las alianzas, las estrategias… y las cuentas pendientes.

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¿Cómo recibirán los concursantes esta unificación?

En este contexto, hemos preguntado a los colaboradores y a los defensores del programa qué opinan sobre esta unificación: ¿entran con ventaja o desventaja? ¿Provocará nuevas alianzas o auténticas guerras en la convivencia? ¿Y cómo afectará el reencuentro entre los protagonistas de esta historia?

Los familiares de Darío y Borja no pueden estar más felices de que por fin se conviertan en concursantes oficiales. Sin embargo, Felipe, amigo de Darío, cree que Almudena no va a llevar del todo bien reencontrarse con su exnovio, pero por el contrario, el primo de Borja cree que el reencuentro de la pareja puede ser un "chute de energía" para ambos. ¡Dale al play para ver las declaraciones al completo!

Adriana Dorronsoro, tajante tras el choque entre Gerard y Alvar en ‘Supervivientes 2026’: “Está celoso”

El enfrentamiento entre Gerard Arias y Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo en ‘Supervivientes 2026’ se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la edición, traspasando incluso las fronteras de Honduras y generando un intenso debate en los platós de televisión.

Todo comenzó durante una gala en la que ambos concursantes protagonizaron una fuerte discusión, marcada por reproches y una evidente falta de entendimiento. Este choque no solo tensó la convivencia en la isla, sino que abrió una nueva incógnita: quién está jugando mejor sus cartas dentro del reality y quién podría salir perjudicado de este conflicto.

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ y ‘El tiempo justo’ han analizado lo ocurrido en profundidad y no han dudado en posicionarse y dar su opinión sobre el comportamiento de ambos concursantes, valorando tanto su actitud en la discusión como la imagen que están proyectando de cara al público.

Entre las voces más destacadas, figuras como Adriana Dorronsoro, Belén Ro, Pepe del Real o Giovanna González han aportado diferentes puntos de vista. Algunos consideran que detrás del enfrentamiento hay factores emocionales y estratégicos, mientras que otros ponen el foco en cómo este tipo de conflictos puede afectar directamente al recorrido de cada concursante en el programa.

Además, el debate no se ha quedado solo en quién tiene razón, sino que también ha servido para analizar las primeras decepciones de la edición, señalando a participantes que, pese a tener potencial, no están cumpliendo las expectativas.

¡Dale al play para ver todas las declaraciones!