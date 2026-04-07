Ana Carrillo 07 ABR 2026 - 13:04h.

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Los habitantes de Playa Victoria se han sincerado y han revelado qué es lo que más echan de menos de su vida en España tras más de un mes concursando en 'Supervivientes 2026'. Sus respuestas han sido variadas, aunque la mayoría de ellos han mencionado a sus familias. Puedes ver todas las contestaciones en los vídeos que se incluyen en este artículo, ¡dale al play!

Ingrid Betancor

En el vídeo que encabeza este artículo, puedes ver a la creadora de contenido muy emocionada al recordar a sus tres hijos - fruto de su relación con el futbolista Ibai Gómez - y confesando que su gran preocupación es que no la recuerden cuando regrese a España, aunque ha admitido que no es posible porque les ha dejado "muchos vídeos".

Alba Paul

La mujer de Dulceida también ha mencionado a su hija Aria, que tiene un año y medio: "Es lo que más echo de menos de España con diferencia [...] Pienso mucho en lo mayor que estará, cómo le habrá crecido el pelo, cómo hablará y también en mi mujer, en cómo estará tirando sola de la beba y de todo".

Aratz Lakuntza

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El atleta vasco ha mencionado una larga lista de cosas que echa de menos, entre las cuales se encuentra el deporte, que es el eje de su día a día por su profesión: "Estoy sin energías, pero lo único que me apetece es correr, necesito coger 20 kilómetros y salir a correr para despejarme porque yo vengo de hacer doce entrenamientos semanales y aquí estoy tirado en la playa".

Borja Silva

El novio de Almudena Porras ha tenido muy clara su respuesta: su madre y ha incluido a su pareja, que le ha criado como a un hijo pese a no ser su padre biológico. Este es el bonito mensaje que les ha dedicado a los que define como los "pilares" de su vida:

Claudia Chacón

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no ha podido decantarse por una sola cosa y ha mencionado todo lo que echa de menos de su vida en España, entre las que se encuentra su perrita Cloe, que es como una hija para ella: "Estoy con muchas ganas de jugar con ella, de dormir con ella".

Jaime Astrain

"Aquí valoras cualquier mínimo detalle y le das mucha más importancia", ha confesado Jaime Astrain al dar su respuesta, que puedes ver en el siguiente vídeo:

Maica Benedicto

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha hecho una lista de lo que más añora y ha querido destacar entre lo material su ducha: "Me siento con una porquería encima que ni me imaginé que algún día podría llegar a tener tanta encima, pero es un proceso, un trabajo y nos vamos superando".

José Manuel Soto

El cantante no ha dudado en su respuesta al ser preguntado por qué es lo que más echa de menos en su estancia en los Cayos Cochinos y tampoco al aclarar cuál es su pensamiento más recurrente desde que está concursando en 'Supervivientes 2026', ¡dale al play!