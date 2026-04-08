Maica Benedicto no puede contener las lágrimas en la prueba prelíder 'El castigo de Éfira' al enfrentarse a uno de sus mayores miedos

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Los supervivientes se enfrentan en la gala de 'Tierra de Nadie' a 'El castigo de Éfira': "un juego de los más duros de esta edición". Los concursantes que consigan clasificarse podrán disputar la prueba de líder que se disputará el próximo jueves.

Por esta razón lo han dado todo en este juego que consiste en reptar bocabajo con las manos atadas en la espalda y los pies unidos por la arena de la playa empujando una pelota con la cabeza hasta llevarla al aro final, siendo los dos últimos los que queden eliminados.

Ya durante la prueba María Lamela consuela a Maica Benedicto, quien mientras se arrastra por la arena llora desconsoladamente: "¡Tranquila! ¡Tú puedes superar tus miedos, lo has demostrado!".

La reacción de Maica Benedicto al clasificarse

Tras más de 12 minutos de sufrimiento, María Lamela se acerca hasta los clasificados entre los que se encuentra Maica, todavía con lágrimas. "Me da muchísimo miedo el barro, la suciedad... Es un peligro", le confiesa a la presentadora, quien orgullosa le indica que es "una campeona" por haberlo conseguido aún así.

El ajustadísimo duelo entre Nagore y Toni por ser el último clasificado

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En el intento de los habitantes de 'Playa Victoria' la tensión ha crecido por los aires cuando Nagore Robles y Toni Elías han vivido un intenso duelo por colar en el aro la pelota y clasificarse así en este durísimo juego que les permitirá luchar por convertirse en líder.