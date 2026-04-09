Lara Guerra 09 ABR 2026 - 22:49h.

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Una nueva gala de 'Supervivientes' vuelve a dejar momentazos como este, y es que la nueva división de grupos que han hecho por parejas ha llevado a José Manuel Soto hasta el equipo rojo; un puntazo con el que Jorge Javier no ha dudado en aprovechar para hacer una broma.

La noche arrancaba con un clásico pergamino de Poseidón en el que indicaba a los concursantes un cambio en la configuración actual de los equipos Victoria y Derrota. Este importante giro de los acontecimientos ha dejado multitud de reacciones; desde lágrimas y decepciones como la de Alba Paul al no ir con sus amigas; hasta bromas de Jorge Javier con algunos supervivientes.

Jorge Javier anuncia a voces el color del equipo de Soto: "Hecho histórico en 'Supervivientes 2026'

Y así ha ocurrido con José Manuel Soto y Jaime Astrain cuando han descubierto su nuevo destino; el artista levantaba su tridente y entre risas, el presentador comentaba: "¡Cuidado Soto...atención que José Manuel Soto ha cogido el rojo! Hecho histórico en 'Supervivientes 2026'. Tras esto, el plató se llenaba de risas al escuchar a Jorge Javier.