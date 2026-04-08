Patricia Fernández 08 ABR 2026 - 03:33h.

Gerard salta en defensa de Claudia en su discusión con Jaime y se viven momentos de tensión

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Claudia se mostraba muy molesta con Jaime Astrain porque dice que este ha insinuado que siente algo por Gerard Arias. Un comentario de su compañero hacía que esta estallase en la playa reprochándole sus palabras y todo acabase saltando por los aires, lo que explicaban en directo en 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

Claudia se rompía en la playa tras escuchar este comentario de Jaime sin entender esto, lo que le hacía saber: "Me parece muy mal, sueltas algo así y luego no lo explicas. No hagas comentarios que parezca que me gusta alguien, no te metas con cosas que me puedan perjudicar fuera".

Nagore Robles entraba en esto y le daba su punto de vista sobre esto a Claudia: "Su intención no ha sido hacerte daño". Y Jaime le quería dejar claro su posición ante esto: "El problema es que recibes la información de una manera muy distorsionada".

Sus explicaciones en directo vuelven a desatar la tensión

Pero estas explicaciones no servían a Claudia, sigue creyendo que tiene razón y que son comentarios que pueden sentar mal fuera, como quería dejar claro si siente algo o no por Gerard: "Es un comentario que está fuera de lugar". Como también Jaime se mostraba en la misma situación.

Esto provocaba tensión entre ellos dos de nuevo en directo, como los comentarios de Gerard, el que vivía una discusión con Jaime: "No me gusta nada lo que ha dicho". Y algunos de sus compañeros se posicionaban en todo esto.

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