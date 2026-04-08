Supervivientes 08 ABR 2026 - 19:15h.

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Los concursantes de 'Supervivientes' ya eran conscientes de lo difícil que es la convivencia en Honduras, pero hay un detalle en el que no habían caído cuando fueron a las playas. Con la llegada de Nagore Robles al concurso, la "paz nocturna" se ha esfumado para todos ellos. La colaboradora de programas no ha dejado dormir a los habitantes de 'Playa Victoria' con sus ronquidos.

A la mañana siguientes Darío y Gerard han hablado de la mala noche que han pasado por este tema: "No veas doña Nagore cómo ronca, colega. ¡Dios de mi vida!", decía el malagueño. Gerard también ha confesado que se ha asustado durante la noche por los ruidos que ha hecho Teresa Seco para que Nagore no roncase.

Nagore, sorprendida: "¿Yo? ¿Por qué?"

Al despertar, Nagore Robles ha reconocido no haber dormido "nada", a lo que Teresa le ha dicho que el resto no han dormido por sus ronquidos: "¿Yo? ¿Por qué?", preguntaba muy sorprendido. Su compañera le ha explicado que han tenido una "banda sonora de Beethoven" durante toda la noche: "Es el único concierto que tenéis aquí. Encima que os doy mi energía y os canto toda la noche", respondía ella con mucho humor.

Además, Darío Linero le ha sacado el tema también a su compañera, comparando el ruido que emitía con una "moto" durante toda la noche. ¿Podrán pegar ojo los concursantes ahora que Nagore duerme junto a ellos?