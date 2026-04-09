Supervivientes 09 ABR 2026 - 16:50h.

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La paz nocturna ha llegado a su fin en Playa Victoria con la llegada de Nagore Robles y es que sus ronquidos despiertan a sus compañeros, que se han quejado de que la nueva concursante de 'Supervivientes 2026' no les deje conciliar el sueño. "No veas doña Nagore cómo ronca, colega. ¡Dios de mi vida!", comentaba Darío Linero al despertar; mientras que Gerard Arias confesaba que había llegado a asustarse al escuchar los ruidos que había hecho Teresa Seco para que su compañera no roncase.

Una situación que no ha sorprendido a su exnovia, la influencer Carla Flila, con la que tiene una estupenda relación después de que decidieran poner punto y final a su noviazgo a comienzos de este año. "Lo confirmo jajaja", ha escrito Carla en el post de Instagram de Telecinco en el que se escuchan los ronquidos de su exnovia.

También ha reaccionado a este vídeo la influencer Madame de Rosa, amiga de Nagore, que ha comentado muchas risas y ha tirado de ironía: "Qué exagerados, si solo ronca un pelín".