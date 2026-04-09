Ana Carrillo 09 ABR 2026 - 15:50h.

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Alba Paul está enfrentada en 'Supervivientes 2026' a Claudia Chacón y el domingo, en 'Conexión Honduras', protagonizaron un tensísimo cara a cara en 'el puente de la concordia'. Sus discusiones son habituales desde las primeras semanas de convivencia y parece que sus posturas son irreconciliables. Hace unos días, la catalana le contaba a su amigo, Aratz Lakuntza, que sospechaba que su mujer, Dulceida, estaría "cabreadísima" con ella por sus broncas con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

En una ronda de preguntas que ha hecho en Instagram, a Aida Domènech (verdadero nombre de Dulceida) le han preguntado qué cómo se siente cuando ve que a su mujer le "gritan" y le dirigen comentarios feos, ante lo que ella ha respondido: "Su familia y yo lo pasamos muy mal obviamente al verla en esas situaciones, pero estamos muy orgullosos de cómo lo está llevando y lo educada que se muestra siempre".

"Saldrá con mucho aprendido en todos los sentidos y sé que lo recordara como una de las experiencias de su vida", ha añadido la influencer, que se quiere quedar con el lado bueno de la participación de su mujer en 'Supervivientes', un programa del siempre había querido formar parte y al que se ha unido en esta edición porque en un futuro quieren tener un segundo hijo - tienen una niña llamada Aria, de un año y medio - y sabía que en ese momento no querría dejar a su mujer en casa con dos niños pequeños.