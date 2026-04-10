Lara Guerra 10 ABR 2026 - 01:44h.

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La pasada gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' celebraba la primera ceremonia de salvación de la semana entre los cuatro nominados, pasando a tres concursantes para optar a la posibilidad de poner fin a su experiencia en el reality más salvaje de toda la televisión. La nueva expulsión se debatía entre Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco, dónde la 'Sentencia de Hydra' salvaba a Maica; por lo que, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y la influencer se enfrentaban en duelo a la expulsión definitiva de la noche. Pasado el ecuador de la emocionante gala, Jorge Javier anunciaba quién era la salvada de la noche.

Después de una noche de tensión absoluta por la bronca sobre las almendras, Jorge Javier daba paso a la ceremonia de expulsión: "Los espectadores de 'Supervivientes 2026' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la concursante salvada es...¡Claudia Chacón!". Después de conocer la noticia, la participante de 'LIDLT' no podía para de dar las gracias; sin embargo, los ojos de Teresa no dejaban de mostrarse vidriosos.

Tras unos bonitos abrazos de despedida con sus compañeros, María Lamela no dudaba a su vez en dedicarle unas bonitas palabras: "Nos da mucha pena despedirte, nos encantaría haber podido conocer más porque a priori aunque parezcas una mujer de pocas palabras han sido las suficientes para ganarte a tu equipazo. Gracias por haber sido tan buena superviviente".

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