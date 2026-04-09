Supervivientes 09 ABR 2026 - 22:46h.

Compartir







'Supervivientes' ha vuelto a sacudir la convivencia en Honduras con un giro inesperado que cambia por completo el rumbo del concurso. La organización ha decidido reconfigurar los equipos mediante una dinámica por parejas en la que cada concursante debía sacar al azar un tridente de color. Este gesto aparentemente sencillo ha determinado los nuevos grupos definitivos, obligando a los participantes a separarse de sus apoyos más cercanos y adaptarse a una convivencia completamente distinta.

Uno de los momentos más comentados de la noche lo ha protagonizado Alba Paul, que no ha podido contener la emoción al verse separada de su gran apoyo dentro del concurso. La situación se ha complicado aún más al descubrir que compartiría equipo con Claudia Chacón, con quien no mantiene una relación especialmente cercana. La concursante se ha mostrado visiblemente afectada, llegando incluso a derrumbarse ante las cámaras.

Por su parte, el presentador Jorge Javier Vázquez ha protagonizado otro de los instantes destacados de la gala. Tras interpretar inicialmente que Alba le estaba ignorando, ha decidido acercarse para hablar con ella. Al percibir su gesto de preocupación, ha optado por rebajar la tensión con humor: "Piensa una cosa. Consuélate pensando que al menos no viene María Pombo".

"Pues oye, mira. ¡Que venga!"

Lejos de molestarse, Alba ha reaccionado con una sonrisa inesperada, reconociendo que la noche no podía ir peor. "Pobre María... Pues oye, mira. ¡Que venga!", respondía entre risas, dejando ver un cambio de ánimo gracias a la broma. A lo que Jorge Javier remataba: "Ha llegado el momento que hasta María Pombo nos parece buena".

Este cambio de equipos en Supervivientes marca un antes y un después en la aventura. Nuevas alianzas, tensiones y estrategias están a punto de surgir en unas playas donde la convivencia ya era complicada. Ahora, con este giro, los concursantes deberán reinventarse para sobrevivir no solo al entorno, sino también a sus nuevos compañeros.