Supervivientes Madrid, 09 ABR 2026 - 22:45h.

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Después de 36 días de aventura, María Lamela anunciaba en 'Supervivientes 2026' que por primera vez en toda la edición los concursantes se iban a someter a un cambio de equipo. Para algunos, ha sido una alegría, pero para otros ha generado una gran decepción.

Alba Paul ha sido una de las que más ha recibido con disgusto el cambio al saber que continúa con Claudia Chacón en la misma playa. "Me va a dar algo, un chasco enorme", reconocía. Para la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también era una gran decepción. "A mí también, es lo que hay", decía.

Además, la mujer de Dulceida reconocía que tampoco le agrabada saber que Nagore Robles no estaba junto a ella en la misma playa. Su rostro lo decía todo.

Por otro lado, Gerard Arias y Maica Benedicto han recibido con alegría que sean por primera vez compañeros de equipo en el 'reality'. Ambos mantienen una buena relación de amistad desde hace tiempo, que parece estar más fuerte que nunca en Honduras.

Los nuevos equipos de 'Supervivientes 2026'

A partir de ahora, Playa Victoria y Playa Derrota estarán formadas por diferentes concursantes. ¡Dale al 'play' y descubre el resultado de los nuevos equipos!