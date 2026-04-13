Patricia Fernández 13 ABR 2026 - 01:09h.

Descubre quién ha sido el primer ganador de la noria infernal en esta edición de Supervivientes

Pincha aquí y disfruta de todos los programas completos de 'Supervivientes 2026'

Compartir







Darío Linero y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo se enfrentaban al juego más icónico de 'Supervivientes' después de llegar al final de 'La batalla de los dioses' venciendo en las pruebas: la noria infernal.

"Estas en una prueba en la que otros grandes supervivientes han hecho historia y ahora os toca a vosotros continuar este legado. Lo hacéis por el privilegio más importante de la aventura", entonaba María Lamela, que mostraba el 'tridente dorado' y explicaba lo que conllevaba ganarlo: "El ganador de la noria infernal se llevará el tridente dorado, un privilegio de vital importancia, permitirá libraros de la lista de nominados o cambiar a un compañero por otro".

Darío y Alvar lo daban absolutamente todo agarrados a esta noria infernal, donde pasaban los minutos mientras giraba con más y menos fuerza, mientras María Lamela y Sandra Barneda comentaban lo complicado de lo que estaban haciendo, como sus compañeros aplaudían en muestra de apoyo y reconocimiento desde la orilla.

Tras pasar más de nueve minutos desde que empezaba a girar la noria, Darío no aguantaba más y se caía al agua, lo que convertía a Alvar en ganador de este tridente dorado, el que se mostraba muy feliz con esto y hacía una especial mención en este momento: "Se la dedico a mi padre, jefe de bomberos del ayuntamiento de Madrid y arquitecto, es un bestia, un deportista y eso lo he vivido con él".

Mientras Darío se rompía por completo al hablar tras esta noria: "Me he acordado mucho de mi madre, me he imaginado que era yo de pequeño y ella estaba meciéndome, no sé por qué. Cuando salga de aquí voy a cambiar muchas cosas, voy a pasar más tiempo con la gente que quiero".

Tras este especial momento en el que también intercambiaban unas bonitas palabras entre los dos, María Lamela contaba a Alvar el resto de detalles sobre lo que significa ganar este tridente dorado: "Podrás utilizarlo después de la siguiente ronda de nominaciones o de alguna más, eso va a ser secreto. Vas a poder utilizarlo para librarte de la nominación y meter a un compañero en tu lugar o podrás sacar a un compañero y poner a otro. Este tridente va a tener una validez que tú vas a desconocer, te tendrás que guiar por tu intuición de cuándo lo usas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero Sandra Barneda si iba a desvelar al leer el pergamino de 'Poseidón' hasta cuando tendrá validez el tridente para Alvar al público: "Será valido hasta la gala del jueves 30 de abril, si llegada esa fecha no ha utilizado el tridente volverá a ponerse en juego con otra fecha de caducidad".