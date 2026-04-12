Antía Troncoso 12 ABR 2026 - 23:30h.

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Como en cada gala dominical, los supervivientes se han enfrentado esta noche a una nueva 'Batalla de titantes', dos juegos clasificatorios en el que se enfrentan por una exquisita recompensa. En esta ocasión y antes de medirse en uno de los juegos más emblemáticos del programa, 'La noria infernal', que regresa esta noche, los concursantes se han visto las caras en 'El arco de Adriano', una prueba que ha suscitado tensiones.

En el primero de los dos juegos, se han enfrentado ambos equipos, 'Playa Victoria' y 'Playa Derrota'. Una prueba en la que un gran arco formado por piezas de puzle tenían gran importancia, pero antes de llegar a esta parte, los supervivientes deberían, empezando desde el mar, hacer frente a una serie de obstáculos y trasportar además un pesadísimo baúl.

Un recorrido que los concursantes debían superar en un tiempo máximo de 12 minutos. En caso de quedarse sin tiempo para completar la prueba, el equipo que más hubiese avanzado en el puzle ganaría y, por ende, se clasificaría al segundo juego de la noche. ¿Qué equipo se ha llevado la victoria? ¡Descúbrelo en esta noticia!

El gran esfuerzo y trabajo en equipo de 'Playa Victoria' en el 'Arco de Adriano'

Los primeros en participar en el primer juego de la noche eran los concursantes de 'Playa victoria', quienes mostraban una gran destreza y coordinación. Pese a que en un momento dado, el baúl se les quedó atascado en el laberinto de cuerdas, el equipo pudo hacer frente a esta dificultad y llegar con éxito a la parte final: el puzle. Era esta parte del juego la que se les complicaba y terminaban quedándose sin tiempo.

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Tensión en 'Playa Derrota' durante el primer juego clasificatorio

En el turno de 'Playa Derrota', y al igual que ocurrió con los miembros del primer grupo, los concursantes encontraban problemas a la hora de coordinarse en la última parte. Alba, Alvar y Darío eran los encargados de colocar las piezas, mientras que Ivonne, Borja, Almudena y Claudia sostenían el arco de los lados.

En un momento dado, Alba Paul y Claudia Chacón perdían los nervios y saltaban contra Alvar por tirar las piezas al apoyarse en el arco y no hacerles caso en cuanto a cómo colocar las piezas, actuando por su cuenta. "¿Puedes dejar las fichas aquí, Alvar?, espetaba Alba indignada. Entre gritos y mucha tensión, el tiempo se les acababa y en el rostro de los tres se reflejaba una gran frustración.

Al ver cómo se encontraban, María Lamela se acercaba a los concursantes para preguntarles por lo sucedido. "No se han comunicado nada", explicaba Claudia, a lo que Alba Paul añadía: "Es muy tozudo y no suelta las fichas. Lo hace con buena fe, pero..." Al escuchar las quejas de sus compañeras, Alvar se quejaba: "Siempre tengo yo la culpa de todo". Pese a las complicaciones y este conflicto, 'Playa Derrota' se ha llevado la victoria.