Patricia Fernández 12 ABR 2026 - 22:30h.

Nagore Robles protagoniza un divertido momento en su playa imitando a sus antiguos compañeros

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Con el cambio de grupos, Nagore Robles ahora convive con nuevos compañeros y Sandra Barneda, durante la parte de Mediaset Infinity de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha reflexionado sobre lo que está viendo ahora del concurso de la superviviente.

"Tú que la conoces, cuando Nagore está aburrida una de las cosas que puede hacer es empezar a imitar, la gente a lo mejor no lo sabe pero cuando se pone a hacerlo podría tener futuro", comentaba Sandra Barneda con Tamara, la defensora de Nagore en el plató, para después dar paso a un divertido vídeo de la concursante imitando a algunos de sus compañeros con los que compartía playa antes del cambio de equipos.

Tras verlo, nuestra presentadora auguraba que Nagore "dentro de poco se va a hacer un coco, le va a poner un nombre y va a hablar con él" reflexionando sobre cómo la ve en este nuevo grupo: "La veo aburrida, no tiene respuesta de nadie".

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