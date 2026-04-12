La segunda expulsada hace balance de su aventura, marcada por problemas de salud, la dureza de la supervivencia y el impacto emocional de separarse de su hijo

Los colaboradores de 'Supervivientes' cargan contra los concursantes "mueble": "Están ahí callados mientras cobran"

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Gabriela Guillén ya está de vuelta en España tras su expulsión de 'Supervivientes 2026', una experiencia breve en duración pero intensa en lo emocional. En exclusiva para esta web, la exconcursante ha hecho balance de su paso por el reality y reconoce que, aunque “exprés”, ha sido “muy profundo”.

“Creo que me ha cambiado bastante como persona”, nos aseguró, confesando que la aventura le ha servido para valorar aspectos cotidianos que antes daba por hecho, como su familia o su círculo más cercano. Sin embargo, no ocultó la dureza del concurso: el frío, la lluvia y la imposibilidad de descansar marcaron su experiencia desde el primer momento.

Un paso marcado por la salud y la supervivencia

Más allá de las condiciones extremas, la segunda expulsada de 'Supervivientes' nos explicó que su estado físico fue clave en su salida. La exconcursante arrastra todavía problemas estomacales que le impidieron alimentarse con normalidad en la isla y que, incluso ahora, siguen afectándole. “Estoy bastante tocada del estómago, me cuesta comer y me da hasta miedo”, admitió, dejando claro que su prioridad ha pasado a ser la recuperación.

A nivel psicológico, la supervivencia diaria —buscar comida, hacer fuego o adaptarse a la convivencia— también dejó huella. Aunque destacó el apoyo de algunos compañeros, reconoció que no siempre fue fácil posicionarse dentro del grupo.

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El momento más duro: la distancia con su hijo

Si hay algo que ha marcado su paso por el programa, ha sido cómo ha gestionado la distancia con su hijo. Gabriela se emocionó al recordar la separación, a la que define como “lo más duro” que ha vivido. El reencuentro tampoco fue sencillo. La exconcursante confesó que sintió cierto desapego por parte del pequeño, algo que le provocó una noche entera de lágrimas al pensar que “se había olvidado de ella”.

Durante su estancia en Honduras, la superviviente encontró apoyo en compañeras como Maica o Claudia, a quienes define como “personas maravillosas”. Sin embargo, también hubo espacio para la decepción, señalando directamente a una concursante con la que su relación cambió con la convivencia. Aun así, Gabriela se muestra firme respecto a su actitud en el reality: asegura haber sido ella misma en todo momento y se siente “orgullosa” de su paso, pese a no haber podido continuar más tiempo.

Ahora, Gabriela Guillén inicia una nueva etapa centrada en su salud y en su familia, con la sensación de haber vivido una experiencia extrema que, aunque corta, ha dejado una huella profunda.

Dale play al vídeo que encabeza esta noticia para ver la entrevista completa.