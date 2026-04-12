Supervivientes 12 ABR 2026 - 21:19h.

Los concursantes de 'Playa Victoria' se confiesan sobre lo mejor de 'Supervivientes' para ellos: ¡No te pierdas sus respuestas!

Todos los programas de 'Supervivientes 2026' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Hace casi 40 días desde que los concursantes de esta edición de 'Supervivientes' se embarcaron en la aventura más extrema de sus vidas. Desde entonces, todos ellos están haciendo frente día a día a los grandes obstáculos que se les han presentado durante el concurso, debido a las condiciones extremas del mismo y, en especial, por la falta de comida.

No obstante, esta experiencia también está dejando lecciones muy positivas en todos ellos, quienes sienten que esta aventura marcará un antes y un después en sus vidas. Para conocer en profundidad qué es lo que más está disfrutando cada uno de su paso por el reality más extremo de la televisión, un nuevo pergamino a llegado a ambas playas, con la siguiente pregunta:

"¿Qué es lo que más estás disfrutando de esta experiencia?" De uno en uno, los habitantes de 'Playa Victoria', el nuevo equipo formado tras la reconfiguración de los dos equipos que tuvo lugar en la última gala de 'Supervivientes 2026', han respondido con gran sinceridad.

Gerard Arias

En el caso de Gerard Arias, el superviviente tiene muy claro que está siendo lo mejor para él: "Estoy disfrutando un montón la convivencia, la supervivencia, el ir a pescar, el poder traer comida para todos los compañeros, el tener siempre el pie en la naturaleza haciendo fuego, intentado sobrevivir, comiéndote lo que sea e intentando que mi familia y mi gente de Tomelloso estén muy orgullosos de mí".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aratz Lakuntza

Por su parte, Aratz Lakuntza destaca lo mucho que está aprendiendo sobre sí mismo: "Ver cómo reacciona tú cuerpo, dónde están tus límites. Es un poco conocerme a mí mismo, ponerme al máximo y sobre todo compartir todo esto de selva, aventura, pesca, conocimientos nuevos que antes no teníamos, y a mí estas cosas me flipan, me lo paso como un niño".

Jaime Astrain

Mientras, Jaime Astrain señala, entre otras cosas, la posibilidad de conocer a personas con la que está forjando grandes amistades: "Lo que más estoy disfrutando es vivir una experiencia límite que nunca habría vivido en mi vida, que te pone en tu sitio, que te hace superarte día a día y compartir momentos con gente que no hubiera compartido y que me está demostrando que son amigos para toda la vida".

Nagore Robles

A Nagore Robles le está gustando tanto la experiencia, que incluso se ha llegado a preguntar el por qué no decidió hacerlo antes: "Estoy disfrutando absolutamente todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Me flipa despertarme de las primeras, ver el amanecer, hacer mis estiramientos, ir a pescar... Me está flipando todo, hasta las discusiones me encanten. Estoy muy feliz no se cómo he tardado tantísimos años en venir”.

Maica Benedicto

Maica Benedicto también ha contado qué está siendo lo mejor de está experiencia para ella: "La naturaleza, el liberarme de tóxicos, los amaneceres, los atardeceres, la autenticidad de los que es vivir con lo que te da la madre tierra y una sonrisa", ha sido la su optimista respuesta.

Ingrid Betancor

En cuanto a Ingrid Betancor, la concursante asegura que está aprendiendo muchas cosas que quiere compartir con sus hijos fuera: "Cada día es un aprendizaje. Es algo que estoy disfrutando muchísimo. Tengo muchísimas ideas de cosas que luego les quiero enseñar a mis hijos cuando llegue a casa como se abre un coco, pelar almendras con piedras. Cada día aprendemos una cosa nueva, y a mí me encanta aprender".

Toni Elías

También, Toni Elías ha respondido a la pregunta del pergamino, confesando qué esta siendo lo mejor para él tras más de un mes de concurso: "Mi proceso mental, de calma, de crecimiento interno. Estoy encantado, le empiezo a encontrar el gustillo y muy contento", han sido las palabras del concursante.

Teresa Seco

Teresa Seco ha sido la última concursante expulsada de la edición tras enfrentarse al veredicto de la audiencia en un duelo con Claudia Chacón, pero antes, la influencer también nos ha contado qué ha sido lo mejor de esta experiencia para ella: "La convivencia con mis compañeros, que por norma general nos llevamos bastante bien. Me encanta preguntarles por sus historias, esos momentos de 'charloterapia', como lo llamamos nosotros, son los que más me gustan".