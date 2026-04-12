Antía Troncoso 12 ABR 2026 - 22:28h.

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Sandra Barneda se pone firme en el plató. Esta noche, durante la parte de 'Supervivientes: Conexión Honduras' que se emite antes en Mediaset Infinity, se ha producido un momento de tensión entre la presentadora y uno de los defensores de los concursantes. Un momento que sucedía tras los alegatos de los familiares de los nominados de esta semana: Claudia, Alba, Toni yJaime.

Claudia Chacón, exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta edición, ya que la concursante se ha ganado numerosos enemigos en el concurso, en especial, Alba Paul, con la que ha tenido numerosos enfrentamientos de alto voltaje.

En el plató, su padre la ha defendido ante su posible expulsión la semana que viene, algo que también ha hecho el amigo de Toni Elías, que no dudaba en tachar a Claudia de, al igual que el resto de personas que participan en 'La isla de las tentaciones', "no tener valores". Unas palabras que hacían saltar a Sandra Barneda.

Sandra Barneda, indignada, sale en defensa de 'La isla de las tentaciones'

"No os metáis con 'La isla de las tentaciones', por favor. Me duele muchísimo", comenzaba diciendo la presentadora antes de ponerse firme para lanzar el siguiente mensaje: "Lo tengo que decir. Es uno de los programas más vistos de la televisión. Si no te gusta, cambia de canal. Yo creo que en tu casa muchas veces te puedes haber pasado de discutir como discuten en 'La isla de las tentaciones'

"Tienen veinte pocos años, meten la pata, se equivocan, meten los cuernos, lloran, se enamoran...", añadía Sandra. No obstante, el amigo de Tony Elías replicaba: "Creo que no hay los valores que la juventud debería de tener, de educación". Unas palabras a las que la presentadora respondía tajante: "Yo creo que es pura demagogia. Yo un videojuego y una película de terror tampoco encuentro valores, es pura violencia".

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Asimismo, Sandra Barneda añadía: "Es fácil meterse con gente que son unos valiente, pero que una persona grite y te parezca insoportable no te la puedes cargar porque haya participado en un programa. Me tengo que poner así porque represento un programa que se llama 'La isla de las tentaciones'", sentenciaba