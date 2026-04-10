Un voto secreto, las dudas de Gerard como líder y sorpresa en la palapa: así han sido las nominaciones de los nuevos grupos
Almudena Porras y Gerard Arias se convierten en los líderes de esta semana y la expulsada puede dar su último voto en las nominaciones
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La gala de 'Supervivientes 2026' quedaba marcada por el cambio de grupos que no sentaban a todos de la misma manera y que se volvían a jugar las playas para descubrirse quién está durante la semana en 'Playa victoria' y quién en 'Playa derrota'. Equipos que iba a abandonar una de las concursantes a causa de la expulsión, pero iba a tener una última decisión importante: un voto extra y secreto en las nominaciones.
"Le sumo un punto a Toni", entonaba Teresa Seco tras ser expulsada. Y antes de que el resto nominasen, se enfrentaban al juego de líder los que se clasificaron en el juego de prelíder del martes. Almudena Porras y Gerard Arias se hacían con el ansiado collar y con esto iban a tener mucho que decir en las nominaciones.
Las nominaciones del nuevo 'Playa derrota'
Claudia Chacón: nomino a Alba.
Darío Linero: nomino a Alba.
Alba Paul: nomino a Claudia para variar.
Alvar Seguí: nomino a Claudia.
Borja Silva: nomino a Alba.
Ivonne Reyes: nomino a Claudia.
José Manuel Soto: vuelvo a nominar a Claudia porque con las cosas de comer no se juega.
Claudia se convertía, una vez más, en la nominada del grupo y Almudena como líder tenía que dar su nominación directa: “Tenía el pensamiento a una persona y es Alba”.
Así han sido las nominaciones del nuevo 'Playa victoria'
Nagore Robles: nomino a Ingrid porque la veo floja.
Ingrid Betancor: nomino a Toni porque es la persona con la que menos he hablado.
Maica Benedicto: nomino a Ingrid.
Aratz Lakunza: nomino a Jaime.
Jaime Astrain: nomino a Toni por no nominar a nadie de mi playa anterior.
Toni Elías: nomino a Jaime.
El voto extra de Teresa Seco más dos de sus compañeros convertían a Toni Elías como el nominado de grupo, lo que provocaba caras de sorpresa en la palapa y Gerard mostraba dudas con su nominación directa: "Estoy entre Jaime e Ingrid, pero con el que más rifirrafes he tenido ha sido con Jaime y le nomino a él".
La lista definitiva de nominados
Por tanto, los nominados de esta semana son Claudia Chacón, Almudena Porras, Toni Elías y Jaime Astrain: ¡puedes salvar a tu favorito votando a través de la app de Mediaset Infinity de manera gratuita!