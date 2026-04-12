Supervivientes 12 ABR 2026 - 12:00h.

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La última expulsión se debatía entre Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco. Tras una noche de tensión con varias broncas y pruebas extenuantes, llegaba el turno de decir adiós a la aventura y Teresa Seco era la elegida por la audiencia para regresar a España.

Tras despedirse de sus compañeros, Teresa Seco se emocionaba con las bonitas palabras que María Lamela le dedicaba: "Nos da mucha pena despedirte, nos encantaría haber podido conocer más porque a priori, aunque parezcas una mujer de pocas palabras, han sido las suficientes para ganarte a tu equipazo. Gracias por haber sido tan buena superviviente".

Teresa aprovechaba esos últimos instantes en La Palapa para agradecer a sus compañeros estas semanas de convivencia: "Gracias por vuestras historias, os quiero mucho y os espero fuera con vuestros platos favoritos".

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Ahora, la modelo se reencuentra con sus pertenencias y se emociona una vez más al comparar a la persona que entró en el concurso con la persona que regresa a casa. Teresa sabía que la aventura iba a ser difícil, tal y como ella misma reconocía en la carta que se escribía antes de lanzarse desde el helicóptero. La concursante se ha emocionado al leer lo que se dedicó:

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"Ahora mismo todo parece una locura, una película que no es real pero está a punto de empezar. Va a ser una de las mejores experiencias de tu vida y espero que cuando vuelvas estés orgullosa de todo lo que has hecho, de todo lo que has vivido y que hayas sabido expresarte en todo momento sin dejarte nada dentro. Todos van a estar orgullosos de ti y de la persona que eres...".

Teresa, con lágrimas en los ojos, ha reconocido que el concurso ha sido aún más duro de lo que ella misma imaginó:

"Estoy muy orgullosa, me alegro de haber llegado hasta aquí, han sido cinco semanas muy intensas y muy duras. He vivido en las dos playas, he vivido lluvias horribles, he pasado mucha hambre, pero también he tenido mucha suerte, aunque me voy con una espinita por no haber llegado más lejos".

Así ha sido el espectacular cambio físico de Teresa Seco