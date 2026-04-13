Supervivientes 13 ABR 2026 - 15:53h.

No te lo pierdas, el martes a las 23:00h, en Telecinco

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La llegada de Dulceida a los cayos para sorprender a su pareja, Alba, y pasar una noche en la playa como una superviviente más; la salvación del nominado con mayor apoyo por parte del público entre Alba Paul, Claudia Chacón, Jaime Astrain y Toni Elías; nuevos y complicados dilemas; un espectacular juego de recompensa; y la primera reunión de la ‘Zona Roja’ tras la redistribución de los equipos, centrarán la atención de la sexta gala de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’ que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 14 de abril a partir de las 23:00h en Telecinco.

La dinámica de ‘El dilema más difícil’ continuará para los supervivientes que aún no lo han afrontado: tendrán que decidir si quieren renunciar a su objeto personal (su único vínculo material con su vida fuera del concurso) a cambio de comida o de contactar con un familiar o amigo.

Además, los supervivientes participarán en un espectacular juego de recompensa, ‘El Partenón’, en el que los equipos deberán manejar un imponente carruaje para recuperar diversos tótems en forma de columna. Una vez reunidas todas las piezas, deberán reconstruir la estructura y localizar la pieza final que completará el conjunto. El grupo que lo consiga antes ganará el premio en liza.

La gala, que recibirá en plató a Teresa Seco, última expulsada de la aventura, acogerá también la primera reunión de los nuevos equipos en la ‘Zona Roja’, en la que abordarán las situaciones más relevantes de su convivencia y votarán quién de cada equipo merece un castigo… que podría dar un giro inesperado por mediación del poder de Poseidón.