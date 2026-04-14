Ana Carrillo 14 ABR 2026 - 15:45h.

Compartir







La décima temporada de 'La isla de las tentaciones' ha arrancado con muchas novedades en Telecinco, aunque hay cosas que se mantienen, como la existencia de tentadores VIP. En esta edición, son cuatro rostros conocidos por los espectadores del formato los que llegan a las villas y la identidad de uno de ellos ha sorprendido a Fani Carbajo porque coincidieron en la primera edición.

Se trata de Óscar Ruiz Mateos, que conquistó a Andrea Gasca en la primera temporada y a Mayka Rivera en la segunda. "Pero bueno", ha comentado Fani en Instagram, a la que el tentador le ha contestado: "Vuelve la vieja escuela". "No hay 2 sin 3, vuelta a casa", ha añadido el andaluz, que está encantado con su regreso al formato que le hizo conocido.

Los otros tentadores VIP son: David Vaquero, que puso a prueba su relación con Elena Adsuara en la sexta temporada y su noviazgo con María Aguilar en la séptima y que en esta ocasión será tentador por primera vez; Nieves Tristán, que en la pasada edición fue como pareja de Lorenzo y ahora repite como soltera; y Claudia, que fue la tentadora favorita de Gerard Arias en la octava temporada cuando él era novio de Alba Rodríguez.

Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', ha reaccionado al regreso de su amigo David a 'LIDLT': "Ni la vuelta de Cristiano al Mánchester United era tan esperada"; y Helena Arauz y Andrea Canel, compañeras de Nieves en la novena temporada, han aplaudido la vuelta de la almeriense al formato.