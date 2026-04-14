Ana Carrillo 14 ABR 2026 - 16:44h.

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Atamán y Leila son una de las cinco parejas que han decidido poner a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones 10'. Llegan desde Canarias con la intención de que ella supere las dudas en su noviazgo de once años. De Atamán llama la atención el nombre, que él aclaró en el primer programa que es guanche, pero no supo decirle a Sandra Barneda el significado exacto y bromeó con su parecido con el nombre de superhéroes como Superman.

"Esta mañana mi primer objetivo fue buscar el significado de mi nombre, ya que solo las explicaciones de superhéroes no me sirven", ha comentado el canario tirando de humor en Instagram, donde ha compartido el significado con sus seguidores: "En el contexto de la cultura y lengua aborigen canaria (guanche), Atamán (a menudo relacionado o escrito como Achamán en la mitología de Tenerife) se interpreta principalmente como: 'la cima del cielo' o 'el que está por encima de todo'. Era el nombre del dios supremo y creador del universo en la mitología guanche".

Sus seguidores le han dicho que el momento hablando de su nombre en Villa Montaña con Sandra Barneda fue muy gracioso y que se ha convertido en uno de los más virales del programa de estreno de 'La isla de las tentaciones 10'.