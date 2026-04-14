Sandra Barneda explica por qué 'La isla de las tentaciones 10' ha sido la "grabación más difícil": "Es en la que peor lo he pasado"
Sandra Barneda ha revelado cómo ha sido grabar la décima temporada del exitoso programa de Telecinco
La tentación llega a las Villas: lo mejor del estreno de 'La isla de las tentaciones 10', en video
Puedes ver el primer programa al completo de 'La isla de las tentaciones 10' en Mediaset Infinity
La décima temporada de 'La isla de las tentaciones' ya se ha estrenado en Telecinco con cinco nuevas parejas - Nerea y José, Luis y Julia, Álex y Ainhoa, Atamán y Leila y Christian y Mar - y con Sandra Barneda al frente. En Instagram, a la presentadora le gusta ir comentando cada edición con sus seguidores, a los que esta vez les ha confesado que se trata de la "grabación más difícil" a la que se ha enfrentado.
"Es la temporada donde peor lo he pasado", ha comentado la periodista en el vídeo que ha compartido en la mencionada red social, donde ha dado las causas de por qué le ha resultado tan compleja e intensa esta nueva edición: "Es desconcertante, agotadora, emocionalmente desgastante y con debates y conversaciones que hasta ahora no se han tocado en 'La isla de las tentaciones'".
Sandra Barneda ha explicado que, pese a que las parejas piensan que ya conocen muy bien el formato y que podrán controlar sus emociones, "el miedo está presente continuamente": "Al final, llegas ahí y toda tu seguridad, se cae; y todo lo que creías que era tu pareja, se cae".
"Aunque lo estés pensando y lo pienses cada vez que ves 'La isla de las tentaciones', te invito a que vengas con tu pareja y a ver qué", ha añadido la presentadora al final de su vídeo, dirigiéndose así a los que todavía piensan que se puede superar la experiencia de 'La isla de las tentaciones' sin vivirla al máximo.