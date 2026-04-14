Ana Carrillo 14 ABR 2026 - 15:00h.

Compartir







La décima temporada de 'La isla de las tentaciones' ya se ha estrenado en Telecinco con cinco nuevas parejas - Nerea y José, Luis y Julia, Álex y Ainhoa, Atamán y Leila y Christian y Mar - y con Sandra Barneda al frente. En Instagram, a la presentadora le gusta ir comentando cada edición con sus seguidores, a los que esta vez les ha confesado que se trata de la "grabación más difícil" a la que se ha enfrentado.

"Es la temporada donde peor lo he pasado", ha comentado la periodista en el vídeo que ha compartido en la mencionada red social, donde ha dado las causas de por qué le ha resultado tan compleja e intensa esta nueva edición: "Es desconcertante, agotadora, emocionalmente desgastante y con debates y conversaciones que hasta ahora no se han tocado en 'La isla de las tentaciones'".

Sandra Barneda ha explicado que, pese a que las parejas piensan que ya conocen muy bien el formato y que podrán controlar sus emociones, "el miedo está presente continuamente": "Al final, llegas ahí y toda tu seguridad, se cae; y todo lo que creías que era tu pareja, se cae".

"Aunque lo estés pensando y lo pienses cada vez que ves 'La isla de las tentaciones', te invito a que vengas con tu pareja y a ver qué", ha añadido la presentadora al final de su vídeo, dirigiéndose así a los que todavía piensan que se puede superar la experiencia de 'La isla de las tentaciones' sin vivirla al máximo.