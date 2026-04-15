Las "archienemigas" Alba Paúl y Claudia Chacón se baten en duelo en la ceremonia de salvación

Las dos supervivientes se enfrentan a la ceremonia de salvación, siendo una de ellas quien se salve de la expulsión del jueves

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Tras dar sus correspondientes alegatos en 'Playa Juegos', en los que Jaime Astrain ha confesado no poder más con la experiencia, María Lamela daba los primeros dos nombres de los concursantes que continúan nominados y que se enfrentarán a la expulsión definitiva del próximo jueves en la gala de 'Supervivientes'.

La salvada se encuentra entre Alba Paul o Claudia Chacón

Las "archienemigas hasta la fecha" son quienes se baten en duelo en esta ceremonia de salvación. Nerviosas, ambas esperan expectantes al momento decisivo de esta gala del martes ante la atenta mirada de sus compañeros y de Dulceida, con quien se ha reencontrado Alba Paul durante la noche.

"La tercera superviviente que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión definitiva que viviremos el próximo jueves en palapa es...", anunciaba María Lamela, quien alerta de la gran tensión que se palpaba en el ambiente. ¡Si quieres saberlo, no dudes en darle play al video!