Pedro Jiménez 15 ABR 2026 - 01:09h.

Lágrimas y emoción en el reencuentro de Dulceida y Alba Paul: así ha reaccionado el plató a uno de los momentos más bonitos de 'Supervivientes 2026'

Una persona "muy famosa" llega a 'Supervivientes 2026' con una misión importante: "Se va a quedar"

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La pasada gala del domingo, Dulceida entraba por videollamada y aceptaba una inesperada propuesta: acudir a los Cayos Cochinos y darle una sorpresa a su pareja, Alba Paul, concursante de 'Supervivientes'. Ahora el reto se ha hecho realidad y la influencer se ha montado en el mítico helicóptero de ‘Supervivientes’ para saltar y así reencontrarse con su mujer. Un reencuentro lleno de emoción que nos ha sobrecogido a todos, dejándonos el corazón como un puño y provocando reacciones de todo tipo.

Y es que Alba se ha enfrentado, en una noche muy complicada de dilemas para los concursantes, a una decisión muy difícil... o quizás no tanto. Frente a ella tres bandejas con recompensas: una con un peluche con fotos, otra con unos deliciosos espaguetis boloñesa y, por último, unos anillos de pedida que insinuarían la dulceboda.

Pero más allá de eso, María Lamela le ha prometido un reencuentro con su mujer, quien se encontraba en el helicóptero detrás de ella, al fondo, sobre las aguas hondureñas. Alba no se lo ha pensado dos veces y Dulceida se ha tirado del helicóptero, dando así origen al emotivo reencuentro de ambas, como si de una película se tratase.

Dulceida lanza un mensaje sobre su maternidad con Alba

Dulceida se subía en el helicóptero y despegaba dirección a la playa donde le esperaba, sin saberlo, su mujer. Disfrutando de las vistas ahora sí, desde el aire, la influencer confesaba estar sintiendo muchas emociones pensando en el poco tiempo que le quedaba para su ansiado reencuentro, razón por la que asegura estar agradecida: “Es algo tan guay”.

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Un momento que también ha aprovechado para explicarles a la audiencia todo lo que significa Alba Paul para ella y lanzar un mensaje claro sobre su maternidad juntas: “Somos madres en mayúsculas, lo digo”.

Y, aunque no participa, la influecer asegura que esta viviendo esta experiencia “muy intensamente” a pesar de que no participa: “La echamos mucho de menos pero estamos muy orgullosos”.

Por último, Dulceida dedica el salto a su mujer y a su hija: “Somos una familia preciosa”. Eso sí, sin olvidar a sus seguidores que son quienes están apoyando a su mujer “a tope”.

Su suceden las reacciones en plató

Las reacciones en el plató de 'Supervivientes' se han sucedido, con algunos colaboradores como Carmen Borrego señalando que hacía mucho tiempo que "no habían visto algo así" en 'Supervivientes'. Y no es para menos. La concursante y su pareja nos han dejado, sin lugar a dudas, uno de los momentazos de la edición.