Jaime Astrain pide ser expulsado en la gala del próximo jueves al no verse capacitado por sus problemas de rodilla

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Ya durante el juego de recompensa, Jaime Astrain decidía no participar en 'El Partenón' junto a su equipo de 'Playa Victoria' por sus problemas de rodilla.

Esta decisión ha hecho que el equipo de 'Playa Derrota' tuviera que contar con dos miembros menos para así realizar el juego de manera equitativa.

Sin embargo, el concursante sorprendía durante la ceremonia de salvación cuando, a la hora de los alegatos, todos excepto él pedían ser salvados de la expulsión del próximo jueves.

"No puedo más"

Llegaba el turno de Jaime Astrain, quien se encontraba pidiendo algo que, asegura, nunca se hubiera imaginado: "No puedo más. Por favor, no me salvéis". Según confiesa el superviviente, su rodilla ha dicho "hasta aquí": "Necesito volver a España y empezar con la rehabilitación".

"Habéis visto que ya no puedo hacer ni juegos, soy un lastre para mi equipo tanto aquí como en la playa y prefiero que se queden mis compañeros que pueden seguir a que me quede yo aquí", confesaba a la audiencia. "Sintiéndolo mucho, de verdad, creo que se ha terminado aquí mi etapa", insistía.

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Tras escucharle, María Lamela aseguraba que el concursante "sigue bajo supervisión médica", quienes han determinado que "de momento puede continuar en 'Supervivientes'".